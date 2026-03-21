«Buffy contre les vampires» : l'acteur Nicholas Brendon décède à l'âge de 54 ans

Connu pour son rôle d’Alexander Harris dans Buffy contre les vampires, l’acteur Nicholas Brendon est décédé ce vendredi 20 mars à l'âge de 54 ans.

C’est un bien triste jour pour les fans de Buffy contre les vampires. L’acteur Nicholas Brendon, qui incarnait Alexander Harris dans la série des années 1990 – 2000 est décédé ce vendredi 20 mars à l’âge de 54 ans.

L’information a été révélée par la famille de l’acteur, via un communiqué de presse envoyé au Hollywood Reporter, dans la nuit du 20 au 21 mars, heure française.

Nicholas Brendon, ‘Buffy the Vampire Slayer’ Star, Dies at 54 https://t.co/Ko4rwzEuaN — The Hollywood Reporter (@THR) March 21, 2026

«C'est le cœur brisé que nous vous faisons part du décès de notre frère et de notre fils, Nicholas Brendon. Il s'est éteint dans son sommeil de causes naturelles», peut-on lire. La famille précise que, bien que «Nicholas ait connu des difficultés par le passé, il suivait un traitement médicamenteux pour gérer son diagnostic et il était optimiste quant à l’avenir au moment de son décès». Ses proches concluent leur message en demandant le respect de leur intimité en cette période de deuil.

malformation cardiaque congénitale

En 2023, Nicholas Brendon avait révélé avoir été victime d’une crise cardiaque, qui avait conduit au diagnostic d’une malformation cardiaque congénitale, pour laquelle il était traité. Mais ce n’était pas tout.

L’acteur souffrait également du syndrome de la queue de cheval. Selon MSD Manuals, ce dernier provoque une douleur intense dans le bas du dos, des problèmes urinaires (tels que l'incontinence) et une perte de sensation au niveau des fesses, de la région génitale, de la vessie et du rectum.

Afin d’être soulagé, l’acteur avait subi plusieurs opérations de la colonne vertébrale ces dernières années.

lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie

Même si Buffy a sans doute été le point culminant de sa carrière d'acteur, Nicholas Brendon a continué à jouer dans des films et dans des séries télévisées jusqu'en 2021. Il a notamment rejoint le casting d’Esprits Criminels en 2007, où il incarnait le personnage de Kevin Lynch, analyste du FBI et petit ami de Pénélope Garcia.

Au-delà de sa carrière, Nicholas Brendon était également un porte-parole de la lutte contre la toxicomanie et l’alcoolisme dont il a souffert pendant plusieurs années.

À partir de 2010, il a également été confronté à des démêlés avec la justice, incluant des accusations de vandalisme, de résistance ou obstruction à des agents de la force publique, de méfaits criminels et de coups et blessures sur son épouse. Cette dernière affaire, la plus médiatisée, s’est soldée par un accord de plaidoyer prévoyant trois ans de mise à l’épreuve.

Très ouvert, Nicholas Brendon est apparu en 2015 dans un épisode de Dr. Phil, un célèbre talk-show américain, pour parler de ses problèmes d’alcoolisme, ainsi que de ses troubles mentaux.