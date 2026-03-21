«Cet album m'a guérie» : la chanteuse Youn Sun Nah fait vivre son album «Lost Pieces» sur scène

Youn Sun Nah, la plus française des chanteuses sud-coréennes, revient défendre son nouvel album, Lost Pieces, lors d'une grande tournée hexagonale. Celle qui fait depuis plusieurs années les belles heures du jazz vocal se confie à CNEWS, sur ses inspirations, le succès de la culture sud-coréenne, ou ses futurs projets, avant ses concerts aux Bouffes du Nord à Paris, du 27 au 29 mars.

Il aura fallu attendre 2022 et son 11e album, «Waking World», pour entendre ses propres compositions. Suivi d'un album hommage à ses idoles chanteuses dans le disque de reprises «Elles», en 2024, immédiatement classé en tête du Top Jazz... Il était temps désormais pour la chanteuse-compositrice, arrivée à Paris dès 1995 pour ses études de musique après avoir été bercée, enfant, par les chansons françaises grâce à ses parents, de nous dévoiler sa personnalité, voire son intimité, alors qu'elle a traversé de nombreuses peines récentes, dans l'album «Lost Pieces».

C’est déjà votre 13ème album. Quand vous avez commencé, vous imaginiez un jour atteindre ce nombre ?

Quand je suis venue en France, c'était juste pour faire mes études pendant trois ans, puis ensuite rentrer en Corée. Et je ne pouvais pas imaginer que trois ans allaient devenir trente. Un tel nombre d’albums, c’est quelque chose que je ne pouvais pas imaginer, mais je suis vraiment très heureuse de pouvoir toujours faire ce métier que j'aime tant.

Vous avez un rythme très soutenu de sortie d'album. Vous vous imposez un agenda précis pour ça ?

Quand je fais un album, je n’ai pas vraiment un concept détaillé. Je sens par exemple que j'aimerais bien faire un album en ce moment, en y mettant mes idées, des images et des émotions, qui passent à ce moment précis. Pour «Lost Pieces», comme pour «Waking World», mon précédent album, c'était un peu particulier, j'ai fait tout moi-même, le texte et la composition.

Créer sa propre musique est quelque chose de très joyeux.

Avec beaucoup de doutes, bien sûr. Au début, je ne me considérais pas du tout comme quelqu'un qui pouvait composer un morceau. Au final, j'ai pris vraiment plaisir à raconter mes histoires. J'ai découvert à quel point créer sa propre musique est joyeux, même si, bien sûr, ça peut être très pénible et durer deux mois pour écrire. Et les paroles, même au moment de l'enregistrement, je ne les ai pas toujours !

Votre nouvel album s'appelle donc «Lost Pieces». Comment s’est imposé le choix de ce titre ?

C’est un album que j'ai commencé à composer au début de l'année dernière. En fait, j'ai traversé un moment assez difficile dans ma vie. J’ai perdu mon père, j'ai eu une séparation, et après j'ai perdu une amitié très proche, dont je pensais qu’il s’agissait d’une grande amitié, mais finalement non, pas du tout. Toutes ces déceptions m’ont fait me poser plein de questions. Qui suis-je, en fait ? Ce sont des choses, des douleurs que tout le monde connaît. Mais quand tout arrive en même temps... C'était très lourd pour moi. Mais faire cet album m'a en quelque sorte un peu guérie. Quand j'écoute les musiques des autres, c'est la même chose. Je sens une sorte de guérison parfois. J'ai senti ça en préparant cet album. J'ai réussi à faire un peu la paix avec moi et repartir.

Ces émotions fortes et ces moments douloureux ont été source d'inspiration ou, au contraire, il était difficile de les retranscrire en mélodies et en mots ?

Sans doute un peu les deux. Souvent je commence avec une mélodie. Je commence d'abord à écrire la musique, je crée une sorte de mood au début. Mais les paroles, arrivent après. C’est plus douloureux, mais ça m’a fait l’effet d’une catharsis. C’est sûr qu’avec le monde dans lequel on vit en ce moment, j'aurais aimé offrir quelque chose de plus lumineux, plus joyeux. Parfois, quand on se regarde dans le miroir, on ne se reconnaît plus. J’ai tout fait pour me sortir de cet état d'esprit un peu sombre. Il y a par exemple «I can't sleep» dans l'album. Je n’arrivais pas à finir les paroles, mais quand j'ai écrit ce morceau, j'étais à La Rochelle. En me promenant près du port, j'ai vu un vieux bâtiment abandonné avec les mots «I can't sleep» sur un mur. C'était comme un graffiti, donc cette image était restée. Et ça m'a poussé à terminer la chanson en fait.

Vous faites des albums de plus en plus personnels, pour un public toujours aussi fidèle.Est-ce, pour vous, une façon de partager un peu plus avec lui ?

«Waking World», c'était une façon de traverser et d'oublier le Covid. Là, ce sont des événements plus intimes. C'est normal finalement d'avoir de telles émotions quand on perd un proche, quand on perd un ami. En effet, c'est ma manière d'accompagner mes fans, de leur dire «on peut aussi en sortir, revivre et retrouver la joie de vivre». Ce sont des moments dans la vie que tout le monde connaît. J’avais envie de les partager. Parfois, quand j'écoute une musique très triste, je sens malgré tout une sorte de consolation offerte par ce morceau. Je pense que la musique, ça sert à ça.

J'avais envie de partager ces moments de la vie que tout le monde connaît.

De la même façon, en terme de partage, après un concert, je sors directement pour voir mon public. J'aime bien ce moment de partage. On discute ensemble ce qu'ils ont senti, ils me demandent comment ça va et ce sont des moments très chaleureux. Je peux leur dire ce que j'ai moi aussi ressenti. On partage ce moment et ça c'est une autre forme de catharsis, comme si on était des amis depuis très longtemps. En tout cas, avec cet album, je voulais que les gens puissent recoller les morceaux comme dans un puzzle.

Sur les 11 morceaux de l’album, vous alternez entre des morceaux blues, folk, d'autres très arrangés et orchestrés. Il y a même un peu de clin d'œil à la musique répétitive de Steve Reich. Pour vous, chaque instrument correspond-il à une émotion particulière ?

J'aime tous les instruments, et chacun a sa personnalité. Pour moi, le violoncelle c'est l’instrument qui ressemble le plus à la voix par exemple. Il a une dynamique qui peut vraiment faire sortir des couleurs différentes. J’aime ainsi beaucoup travailler avec le violoncelliste Guillaume Latil, qui était aussi sur mon album «Waking World». Dans un morceau comme «Collapse», je voulais vraiment exprimer la vérité brute, donc je voulais absolument avoir des cuivres qui tapent vraiment, qui nous réveillent. Pour certaines émotions, je pense bien sûr à un instrument particulier.

Vous avez une tessiture, une amplitude de voix qui est très impressionnante. C'est quelque chose que vous travaillez beaucoup, comme le ferait un sportif de haut niveau ?

La corde vocal, c'est un muscle, donc il faut qu'on s'entraîne régulièrement, même si je ne travaille pas ma voix tous les jours. Heureusement, j'ai beaucoup de concerts, donc je l’utilise régulièrement. Pendant que j'étais en Corée le mois dernier, j'ai travaillé tous les jours avec ma mère, qui a fait du chant lyrique. Après, je pense qu'il y a des chanteurs, ou chanteuses chanceux, qui ont 80 ans, leur voix ne bouge pas !

Vous avez déjà commencé votre tournée. Vous allez être accompagnée des mêmes musiciens pour toute sa durée ?

Oui en ce moment j’ai la première série de concerts de printemps, avant toutes les tournées des festivals cet été. Je vais pouvoir garder les mêmes musiciens avec moi, Matthis Pascaud à la guitare et Raphaël Chassin à la batterie, qui ont participé à l'enregistrement, ainsi que le bassiste Brad Christopher Jones, qui m'avait accompagnée pendant la tournée de «The Waking World». C'est plus facile pour trouver une sensibilité commune. Je sais qu’entre notre premier concert qui a eu lieu à Bordeaux et le dernier l'année prochaine, le contenu et l’atmosphère auront changé. C’est ça que j'aime aussi. On a juste un contour au début et j'essaie d'ajouter des couleurs différentes chaque fois. C'est comme ça qu'on ne se lasse pas. On change les couleurs. On peut avoir d'autres idées, changer des répertoires.

Vous vous partagez entre la Corée et la France, êtes toujours sur les routes, en tournée. Est-ce qu'il y a une forme de solitude, d'envie de se sentir chez soi que vous ressentez parfois ?

Oui. C'est pour ça que j'ai écrit le morceau «My Home» dans mon nouvel album. Je me pose toujours cette question, en fait. La différence entre une maison et un foyer. Et entre l'endroit où l'on vit, ou celui où l'âme peut se reposer. Je passe la majeure partie de l'année en tournée, donc cette notion de chez soi est parfois très floue. Parce que quand je rentre en Corée, je sais que je vais bientôt repartir. Donc je me dis, est-ce que je défais ma valise ou pas ? Parfois, ça crée une forme d'instabilité. Mais un jour, j'ai un ami qui m'a dit La maison n'est pas l'endroit où tu restes, c'est celui d'où tu pars. Maintenant j'ai un peu l'habitude. Je sens un peu moins de solitude qu'avant.

Avez-vous déjà trouvé l'inspiration pour un prochain album ?

J'ai plusieurs idées. J'ai envie de faire plein de choses, des projets avec la musique classique. Mon père était chef de chœur en Corée, et il a joué un rôle très important dans le développement de la musique là-bas, en développant beaucoup de répertoires, il a fondé le premier chœur national dans les années 1970... J'aimerais bien travailler un jour sur ces répertoires et faire un concert avec un chœur. J'aimerais aussi faire un album uniquement avec les répertoires coréens. Quelque chose de symphonique.

Et donc, le prochain album en français, ça n’est pas encore pour tout de suite ?

Ça, je pense que, vraiment, ça va être un peu difficile, parce que je ne me sens pas prête du tout. Mais c'est le projet que j'aimerais le plus réaliser. C'est un rêve pour moi. Je pense que je vais quand même faire tout pour réaliser ça. Un jour, oui !

Dans les paroles, vous vous sentez plus à l'aise de chanter finalement une chanson en français ou en anglais ?

J’ai souvent chanté en anglais depuis mes études parce qu'on apprend que des standards du jazz en anglais. Mais j'adore les chansons françaises. C'est pour ça que je suis venue en France pour étudier le jazz, justement pour faire les deux. J’aimerais vraiment monter un répertoire en français, en mêlant les reprises et des compositions personnelles.

La culture sud-coréenne est en plein boom dans le monde entier depuis quelques années. Quel regard portez-vous sur ce succès ?

Je suis très heureuse de voir les gens découvrir et apprécier la Corée. Et on peut tirer notre chapeau aux artistes de K-Pop, c'est en grande partie grâce à eux, même nous, on est vraiment surpris de l'ampleur du phénomène. Vous savez, quand je suis arrivée en Europe il y a trente ans, beaucoup de gens ne savaient pas du tout où se situait la Corée. Certains pensaient que c'était un pays tropical, alors qu'en hiver, il peut faire - 25 degrés et il neige beaucoup. Il y a aussi la gastronomie, le cinéma qui engrange les succès... C'était assez inimaginable il y a encore quelques années.

Il y a une question qui devient centrale pour les artistes, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce quelque chose que vous craignez ?

J’ai découvert ça tardivement, l'année dernière. Il y avait une intelligence artificielle qui composait et écrivait les paroles. Quand j'ai vu ça, j'étais tellement choquée ! Quand je fais ma musique, même quand il s’agit de reprises, ça reste vraiment personnel. Je pense que même si cette intelligence connaît toute l'histoire de la musique sur la planète, je ne sais pas si elle connaît vraiment ce qu'est la mort, par exemple. Parce qu'elle ne va jamais mourir.

Elle peut écrire une chanson sur la mort, mais saura-t-elle y mettre la même émotion ? Quand j'écoute Ella Fitzgerald, elle n'est plus là, et pourtant, grâce à sa voix et ses émotions, elle est toujours vivante. C'est une présence qu'on ne peut pas remplacer. Tous les êtres humains ont une fin. On est nés, on va partir. Donc pendant ce temps-là, on vit vraiment le moment, l’émotion. Peut-être qu’un jour on ne pourra plus faire aucune différence. Mais j’aimerai toujours autant voir une vraie personne qui joue devant des vraies personnes.

«Lost Pieces», Youn Sun Nah (Warner Classics). En tournée dans toute la France, en concert aux Bouffes du Nord (Paris 10e) du 27 au 29 mars.