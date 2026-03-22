Printemps du cinéma 2026 : voici 3 films à (re)voir dès ce dimanche pour 5 euros

Le Printemps du cinéma s’invite de nouveau dans les salles obscures dès ce dimanche et jusqu’au 24 mars. Voici trois films à (re)découvrir au tarif unique de 5 euros la séance.

«Projet dernière chance»

Après «Barbie» et «The Fall Guy», Ryan Gosling part en orbite dans ce film réalisé par Phil Lord et Christopher Miller, aux airs de buddy-movie. La star incarne Ryland Grace, un prof de sciences de collège qui se réveille à bord d’un vaisseau à des années-lumière de la Terre. Mais cet homme «ordinaire» loin de l’image du parfait astronaute, ne se souvient guère de ce qui lui est arrivé. Après un long coma artificiel, il découvre que ses petits camarades sont morts et qu’il est donc... seul. Peu à peu, les souvenirs lui reviennent, donnant lieu à de nombreux flashbacks. Et avec, un constat : il est l’unique personne à pouvoir remédier à l’extinction du Soleil et, de ce fait, sauver l’humanité. Dans cette odyssée adaptée du récit SF d’Andy Weir, Ryland va faire la rencontre de Rocky, un alien loin de ressembler à E.T. Cette grande aventure spatiale qui déborde d’humanité, nous émeut autant qu’elle nous fait rire.

«Les K d’or»

Humoriste, auteur, metteur en scène, producteur, Jérémy Ferrari passe derrière la caméra et signe un premier film au scénario rocambolesque. A savoir les aventures de Noé, persuadé d’être le fils caché de l’ancien dictateur libyen Kadhafi, et qui souhaite mettre la main sur le trésor de son prétendu paternel dispersé dans le Sahel. Pour traverser la frontière, il décide de se lancer dans le «Marathon des sables» en compagnie de Zoulika qui vient de sortir d’un centre de réinsertion civique, et de Ryan, un coureur malvoyant. Sans oublier Bobby, un chien à trois pattes. Un ton unique, des vannes qui fusent à tout va, et un casting savoureux emmené par Jérémy Ferrari en personne, ainsi que Laura Felpin, dont le personnage s’inspire de son propre répertoire, et Eric Judor.

«Reminders of him»

Après les adaptations de «Jamais plus» et «Regretting You» signés par l’autrice américaine Colleen Hoover, c’est au tour de son best-seller «Reminders of him», vendu à plus de six millions d’exemplaires, de passer par la case cinéma. Au cœur du récit, Kenna Rowan, incarnée par Maika Monroe. Après avoir purgé une peine de prison, à la suite d’un accident tragique qui a coûté la vie à son compagnon, Scotty, la jeune femme revient chez elle, dans le Wyoming, avec un seul objectif en tête : rencontrer enfin sa fille âgée de 7 ans, qu’elle n’a jamais connue.

Son enfant lui a été retiré dès la naissance, alors qu’elle accouchait les poignets menottés à un lit d’hôpital. Depuis, les grands-parents de la petite lui refusent tout contact. Kenna trouve un soutien inattendu auprès de Ledger, patron de bar et ancien joueur de NFL, joué par Tyriq Withers. Mais l’homme n’est pas un inconnu : il était aussi l'ami d'enfance de Scotty, ce qui rend leur rapprochement aussi fragile que complexe.