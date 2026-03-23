BTS : «Arirang», le nouvel album des stars de la K-pop, bat plusieurs records sur Spotify dès sa sortie

A peine sorti, «Arirang», premier album en six ans des BTS, bat déjà des records sur Spotify.

Le grand retour tant attendu des BTS entre déjà dans l'histoire avec un démarrage fulgurant. Ce samedi, Spotify a annoncé qu’«Arirang» était devenu l'album le plus écouté sur la plate-forme en une seule journée depuis le début de l'année 2026.

Cette sortie a également établi un nouveau record en tant qu'album de K-pop le plus écouté de l'histoire de Spotify. Le géant de la K-pop était aussi ce dimanche en tête du classement quotidien des chansons de Spotify pour la deuxième journée consécutive avec «Swim», titre-phare de l'album qui est également à la première place des charts Top Songs d'iTunes de 90 marchés, tels que la France, les Etats-Unis, le Japon, le Royaume-Uni et l'Allemagne.

Plusieurs chansons aux premières places

D'autres extraits de l'album de 14 titres ont ce week-end occupé les premières places des classements quotidiens de Spotify, à l'instar de «Body to Body», à la deuxième place, mais aussi «Hooligan» à la 4e place, «Fya» à la 5e, «Normal» à la 6e ou encore «Aliens» à la 8e.

Selon l'agence de promotion du groupe, BigHit Music, «Arirang» a été vendu à 3,98 millions d'unités durant les 24 heures qui ont suivi sa sortie. Le chiffre est supérieur au record précédent de 3,37 millions établi en une semaine par le quatrième album studio «Map of the Soul: 7» en février 2020.

Sorti le vendredi 20 mars, «Arirang» faisait déjà sensation avant même sa sortie, Spotify soulignant qu'il figurait parmi les albums les plus préenregistrés de son histoire, avec plus de cinq millions de pré-enregistrements.

Le dernier album avec BTS au complet remontait à 2020. Pour célébrer leur retour, les sept membres ont donné un concert gratuit samedi sur la place Gwanghwamun, dans le centre de Séoul, où se seraient pressés plus de des centaines de milliers de spectateurs.