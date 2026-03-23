Céline Dion devrait faire son retour sur scène à Paris cet automne

Céline Dion serait sur le point de faire son grand retour sur scène à Paris cet automne, après l’apparition d’affiches mystérieuses dans les rues de la capitale. La star avait été contrainte d’annuler sa tournée européenne et ses dates parisiennes en raison de ses problèmes de santé.

Une annonce de taille. Contrainte d’annuler sa tournée européenne et ses dates parisiennes en raison de la maladie de l’homme raide dont souffre Céline Dion, la star s’apprêterait à opérer son grand retour sur scène à Paris. Selon les informations du Parisien, la star donnera plusieurs concerts à la Défense Arena cet automne.

Une annonce qui fait suite à l’apparition de mystérieux panneaux d’affichage dans les rues de Paris ce lundi 23 mars. Ces derniers affichent en effet les noms des tubes de l’artiste, à l’instar de «Pour que tu m’aimes encore», repéré par Paris Match.

D'autres panneaux frappés des mentions «Encore un soir», «S’il suffisait d’aimer» ou encore «My heart will go on» ont également investi les rues de Paris, selon nos confrères du Parisien, qui croient savoir que l’annonce officielle de ce grand retour est prévue dans les jours à venir. Toujours selon eux, la vente des billets interviendra dans le même temps.

Des dates en septembre et octobre ?

Côté agenda, d’après les informations du média canadien «La presse», la chanteuse québécoise pourrait ainsi se produire à Paris en septembre et octobre, à raison de deux soirs par semaine.

Un retour qui ne manque déjà pas de réjouir ses fans. Pour rappel, la star avait reporté à plusieurs reprises ses dates parisiennes et la tournée européenne de son Courage Tour dès 2020 à cause de la crise du Covid, puis en raison de ses problèmes de santé. La star avait révélé en 2022 souffrir de la maladie de l’homme raide.

Le dernier concert de Céline Dion remonte à mars 2020, à Newark aux États-Unis. Elle avait ensuite créé la surprise en juillet 2024 à l’occasion de la cérémonie des jeux Olympiques de Paris en se produisant depuis le premier étage de la Tour Eiffel, après quatre ans d’absence.