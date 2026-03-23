«L'ultime héritier» : Glen Powell a soif de vengeance dans cette comédie noire

Glen Powell montre son côté obscur dans «L'ultime héritier», au cinéma ce mercredi. Une comédie noire sur une quête de reconnaissance qui devient cauchemardesque.

Après sa course de fond dans «Running Man» d'Edgar Wright, adapté du roman éponyme de Stephen King, Glen Powell signe son grand retour au cinéma ce mercredi 25 mars avec la comédie noire «L'ultime héritier». Ce deuxième long-métrage de John Patton Ford - après «Emily, criminelle malgré elle» dévoilé en VOD et salué au Festival du cinéma américain de Deauville - promet son lot de manipulations et de jeux sanguinolents pour un rendu irrésistible.

L'acteur américain révélé dans «Top Gun : Maverick», y incarne le jeune et beau Becket Redfellow qui souhaite venger sa mère, laquelle a été reniée par sa famille richissime. Il échafaude donc un plan visant à éliminer un à un les cousins éloignés de cette dynastie pour récupérer son héritage. Une quête absolue qui vire peu à peu à l’obsession pour notre héros qui se montre sous un nouveau jour.

Au casting de «L’ultime héritier», librement inspiré du film «Noblesse oblige», réalisé par Robert Hamer et sorti en 1949, les spectateurs retrouveront un casting prestigieux. En effet, Glen Powell donne la réplique à Margaret Qualley, l’une des étoiles montantes d’Hollywood vue dans «The Substance» avec Demi Moore, Jessica Henwick, Zach Woods, Topher Grace, Bill Camp, Raff Law, qui n’est autre que le fils du célèbre Jude, ainsi qu'Ed Harris qui figurait aussi au générique de la suite de «Top Gun».