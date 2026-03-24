Spice Girls : Mel B partage une mauvaise nouvelle à propos du 30e anniversaire du tube «Wannabe»

Mel B souhaite plus que jamais voir les Spice Girls se réunir pour une tournée mondiale. Si elle ne perd pas espoir, rien n’est prévu pour le moment, alors que le groupe célèbre le 30e anniversaire de son tube «Wannabe».

L’espoir fait vivre. C’est dans une interview avec le site américain Page Six que Melanie Brow, alias Mel B, actuellement membre du jury de l’émission «America’s Got Talent», a confié son désir de voir les Spice Girls se retrouver pour une tournée mondiale. «Dans un monde parfait, nous serions déjà en tournée à travers le monde au moment où je vous parle», a-t-elle confié.

La chanteuse de 50 ans réagissait aux propos de Melanie Chisholm, alias Mel C, qui a confirmé au site américain PEOPLE que le groupe n’avait aucun projet de réunion pour célébrer le 30e anniversaire du lancement du groupe. Le 19 septembre 1996, les Spice Girls avaient fait une entrée tonitruante sur la scène musicale avec leur tube «Wannabe». Le groupe avait enchaîné les succès avant la décision de Geri Halliwell de quitter la formation en 1998.

Une réunion reste possible

Les Spice Girls avaient fait une pause en 2000, avant de se reformer sans Victoria Beckham. Cette dernière avait toutefois rejoint la formation pour une performance exceptionnelle à l’occasion des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Depuis lors, les fans ne désespèrent pas de les voir à nouveau réunies sur scène.

«Je suis toujours celle qui annonce la tournée à venir. J’adorerais qu’on parte en tournée. J’aimerais faire de la musique, mais ça n'arrive jamais. Je ne serais pas en train de vous parler si je n’avais pas eu ces quatre autres filles dans ma vie, si je n’étais pas membre de cette incroyable démonstration de force féminine avec ses hauts et ses bas», a ajouté Mel B.

Si Mel C a douché les espoirs de nombreux fans dans son entretien avec PEOPLE, elle a toutefois offert un lueur d’espoir. «Nous sommes constamment en contact. Nous voulons faire quelque chose. Qui sait quand cela se produira, mais je suis très optimiste, et je garde les doigts croisés à l’idée que vous allez retrouver les Spice Girls au complet à un moment donné», avait-elle précisé.