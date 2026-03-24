They Will Kill You : faut-il aller voir le délire sanglant avec Zazie Beetz, sur les écrans ce mercredi ?

Attendu en salle ce mercredi 25 mars, «They Will Kill You» voit Zazie Beetz tenir le premier rôle dans cette comédie d’action horrifique menée d’un train d’enfer par le réalisateur russe Kirill Sokolov.

Un délire particulièrement sanglant. Pour son premier film à Hollwyood, le réalisateur russe Kririll Sokolov se lâche complètement avec «They Will Kill You», une comédie d’action horrifique à la frontière entre «Kill Bill», «Une nuit en enfer», «Wedding Nightmare», avec quelques touches d’inspiration qui font immédiatement penser à «Evil Dead» ou encore «Old Boy» à certains instants. Les intentions sont excellentes, et ce film se révèle à la drôle et gore d’une manière totalement assumée par son metteur en scène.

L’histoire suit Asia Reaves qui, avec sa petite sœur Maria, tentent d’échapper à leur père abusif. Mais leur tentative d’évasion échoue, et l’aînée décide de prendre la fuite après avoir tiré avec une arme à feu sur son géniteur, sans le tuer, laissant sa sœur derrière elle. Dix ans plus tard, la voilà à l’entrée d’un prestigieux établissement à Manhattan, The Virgil, où elle vient occuper un poste de femme de chambre.

Elle est accueillie sur place par Lily, une mystérieuse manager qui la conduit jusqu’à sa chambre après un passage dans les couloirs de l’hôtel où pullulent les décors sataniques. La première nuit d’Asiah se révèle particulièrement mouvementée quand des individus masqués et habillés d’une cape font irruption. Ces derniers ignorent toutefois qu’Asiah est là pour une raison bien précise, et qu’elle n’a aucune intention de se plier au plan initial qu’ils avaient pour elle.

Une folie sanglante

Déjà associé à Quention Tarantino avec son film «Why Don’t you just Die» réalisé en 2018, Kirill Sokolov s’en sort avec les honneurs avec «They Will Kill You». Les scènes d’action s’enchaînent dans des chorégraphies rondement menées, avec une violence cartoonesque assumée qui réjouira les amateurs d’hémoglobine. La première scène de combat entre Asiah et les quatre individus masqués qui se sont introduits dans sa chambre est une franche réussite du début à la fin.

Le scénario introduit également des éléments fantastiques qui – sans dévoiler les détails de l’intrigue – viennent ajouter au chaos auquel on assiste, certaines scènes s’inspirant à la fois de classiques du genre et/ou du jeux vidéo avec une aisance hallucinante. Au centre de l’action se trouve Zazie Beetz, dont l’engagement physique à l’écran est absolument époustouflant.

La comédienne de 34 ans, qui sera prochainement dans le prochain film de Gore Verbinski «Good Luck, Have Fun, Don’t Die», se révèle être à la mesure du défi, à savoir s’imposer comme une héroïne crédible d’un film d’action hollywoodien. Elle est très certainement la révélation (s’il était besoin de confirmer son talent) de ce long métrage dont elle domine toutes les scènes où elle apparait, et ce malgré les présences au générique de Patricia Arquette, Tom Felton ou encore Heather Graham.

Si le film se montre inventif à plusieurs niveaux, avec ses inspirations reconnaissables entre toutes, il ne parvient que difficilement à installer ses personnages dans le récit. Quelques flashbacks viennent éclaircir les zones d’ombre de ce qui est arrivé à Asia Reaves pendant la période de 10 ans, ou encore le devenir de sa sœur, mais les antagonistes sont peu développés, ce qui est dommage étant donné le potentiel évident du film.

Cela étant dit, «The Will Kill You» reste un défouloir qui réussit parfaitement à divertir son audience avec sa réalisation ultra-nerveuse, ses scènes totalement loufoques et tâchées de sang, et une Zazie Beetz hautement inspirée. Les amateurs du genre auraient tort de bouder leur plaisir d’assister à une débauche d’action gore, réhaussée d’une pointe d’humour.