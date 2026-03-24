«Vaiana, la légende du bout du monde» : Dwayne Johnson impressionne dans le rôle de Maui dans la nouvelle bande-annonce

Une nouvelle bande-annonce de «Vaiana, la légende du bout du monde» a été dévoilée par Disney, avec Dwayne Johnson et Catherine Laga’aia dans la peau des célèbres personnages du dessin animé sorti en 2016.

Copié, collé. Disney vient de publier la nouvelle bande-annonce de «Vaiana, la légende du bout du monde» qui verra Dwayne Johnson incarner Maui en chair et en os après avoir doublé le personnage dans la version originale sorti en 2016. Il y donne la réplique à Catherine Laga’aia, qui prêtera ses traits à la célèbre héroïne.

À l’instar des premières images dévoilées en novembre dernier, il est frappant de constater que cette version en live-action reprend point pour point les moindres détails du dessin animé, aussi bien dans les dialogues que l’enchaînement des événements. Au casting, les spectateurs retrouveront également John Tui interpréte le chef Tui, le père de Vaina, tandis que Frankie Adams joue Sina, sa mère, et Rena Owen sa grand-mère.

Après «Cendrillon», «Blanche-Neige», «Le Livre de la jungle», «Le Roi lion», «La Belle et la Bête», «Dragons», ou encore «Lilo & Stitch», «Vaiana» est donc le nouveau classique Disney à faire l’objet d’un remake en live action. Ce film marquera néanmoins le plus court intervalle jamais enregistré entre la sortie d'un film d'animation Disney et son adaptation en prises de vues réelles. Sortie prévue le 8 juillet prochain dans les salles françaises.