Valerie Perrine, actrice de «Lenny» et «Superman», est décédée à l'âge de 82 ans

Valerie Perrine, devenue célèbre pour son rôle dans le film «Lenny», qui lui avait valu un prix d'interprétation féminine à Cannes en 1975, est décédée à l'âge de 82 ans, a annoncé son biographe lundi.

Elle aura lutté jusqu'au bout contre une longue maladie. L'actrice américaine Valerie Perrine est morte à l'âge de 82 ans, à Beverly Hills, en Californie, a annoncé lundi son biographe et ami. «C'est avec une profonde tristesse que je vous annonce le décès de Valerie», a écrit le cinéaste Stacey Souther, réalisateur d'un documentaire sur la comédienne, sur son compte Instagram. «Elle a affronté la maladie de Parkinson avec un courage et une compassion incroyables, sans jamais se plaindre. Elle était une véritable source d’inspiration, elle a vécu pleinement sa vie - et quelle vie magnifique! Le monde est plus triste sans elle», a ajouté Stacey Souther.

Le documentariste a par ailleurs qu'une page GoFundMe, qui visait à couvrir les frais funéraires de l'actrice, avait été ouverte car «après plus de 15 ans de lutte contre la maladie de Parkinson, ses finances sont épuisées».

La reconnaissance à Cannes

Après avoir été danseuse de revue et posée pour le magazine Playboy, Valerie Perrine s'est fait connaître en 1972 dans l'étrange film d'anticipation «Abattoir 5», où elle incarnait l'actrice de films pour adultes Montana Wildhack. Mais c'est en 1974 qu'elle accèdera à la consécration, pour son rôle dans le biopic «Lenny» de Bob Fosse sur la vie de Lenny Bruce. Elle y campait l'épouse de Lenny (joué par Dustin Hoffman). L'année suivante, elle était nommée aux Oscars et recevait pour ce même rôle le prix d'interprétation féminine au festival de Cannes.

Elle était aussi connue pour avoir joué également dans les deux premiers «Superman» au côté de Christopher Reeve, et fut à chaque fois saluée par la critique. Valerie Perrine a accumulé près de 70 rôles au cinéma et à la télévision sur plus de quatre décennies, jouant aux côtés de certaines des plus grandes stars masculines de son époque, dont Gene Hackman, Robert Redford et Jack Nicholson.