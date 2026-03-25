John Wick : Donnie Yen donne des nouvelles du spin-off centré sur le personnage de Caine

Dans un communiqué publié par le site américain Deadline, Donnie Yen promet que le spin-off de la saga John Wick centré sur le personnage de Caine sera «le film d'arts martiaux le plus abouti jamais réalisé».

L’ambition est réelle. Deux ans après l’annonce du projet de spin-off de la saga John Wick centré sur le personnage de Caine, Donnie Yen, qui en est l’interprète, vient de donner des nouvelles de ce long métrage dont il sera le réalisateur, avec la volonté d’en faire «le film d'arts martiaux le plus abouti jamais réalisé», dans un communiqué publié par le site américain Deadline.

Monument du cinéma hong-kongais, notamment à travers la saga «Ip Man», Donnie Yen reprendra le rôle de cet assassin aveugle introduit dans le quatrième volet de «John Wick», avec l’idée de développer son profil de héros singulier. «Ce qui m'a attiré chez Caine, c'est la contradiction. Il incarne l'amour, la responsabilité et le sacrifice dans un monde régi par les conséquences. Cela crée un héros d'action d'un genre très différent», a-t-il déclaré.

«Ce film est l'occasion de faire évoluer le genre. Mon objectif est de créer le film d'action d'arts martiaux le plus abouti jamais réalisé, un film qui rende hommage à ce que le public aime dans John Wick tout en apportant une nouvelle profondeur émotionnelle et un langage visuel inédit à l'histoire. En tant que réalisateur et acteur, je suis impatient de façonner ce chapitre en y intégrant tout ce que j'ai appris au fil des décennies dans le cinéma d'action, tout en créant une œuvre totalement inédite», a-t-il ajouté.

Plusieurs projets développés

Caine a fait son apparition dans «John Wick 4» en 2023. Il a été présenté comme un vieil ami du célèbre tueur contraint de sortir de sa retraite pour assassiner John Wick à la demande des responsables de la Grande Table, sous peine de voir sa fille être tuée. Caine fini malgré tout par aider John Wick, avant de retourner à Paris pour retrouver sa fille après s’être libéré de l’emprise de la Grande Table. Il est toutefois rejoint par Akira, incarnée par Rina Sawayama, qui désire venger la mort de son père des mains de Caine. La comédienne sera par ailleurs présente au casting du spin-off.

Ce film centré sur Caine, dont le tournage doit débuter le mois prochain, viendra s’ajouter aux nombreux projets dérivés de la saga John Wick, à commencer par la série «The Continental» lancée fin 2023, puis la sortie de «Ballerina» en 2025 avec Ana de Armas dans le rôle d’Eve Macarro, une tueuse de l’organisation Ruska Roma, dont les résultats au box-office ont été relativement décevants. Pour rappel, un cinquième volet de John Wick a été confirmé, avec Keanu Reeves et Chad Stahelski de retour aux affaires.