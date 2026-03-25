Kevin Costner et Jake Gyllenhaal réunis au casting du film «Honeymoon with Harry»

Kevin Costner et Jake Gyllenhaal seront prochainement en Australie pour le tournage de «Honeymoon with Harry», film adapté du roman éponyme de Bart Baker publié en 2012.

Unis par le deuil. Selon une information confirmée par le site américain Variety, Kevin Costner et Jake Gyllenhaal seront réunis en avril, en Australie, pour le tournage de «Honeymoon with Harry». Adaptation du roman éponyme de Bart Baker publié en 2012, le film suit l’histoire de Todd Cartwright, un homme qui n’a pas été épargné par la vie et qui tombe amoureux de Tammy Everett, qui va lui redonner foi en l’existence.

Mais leur relation est mise à rude épreuve quand le père de Tammy, Harry, promet de détruire leur relation. La tension entre les deux hommes est insoutenable, jusqu’au jour où Tammy meurt peu de temps avant son mariage avec Todd. Son décès met ce dernier, et celui qui devait être son futur beau-père, face à un deuil impossible. Alors que Todd décide de partir à l’endroit où les jeunes mariés avaient prévu de passer leur lune de miel, il voit débarquer Harry, avec les cendres de Tammy, à l’aéroport, prêt à l’accompagner.

Réalisé par Glenn Ficarra et John Requa, avec un scénario adapté par Don Fogelman - les trois hommes derrière «Cary, Stupid, Love», ainsi que les séries «Paradise» et «This is us» - le film «Honeymoon with Harry» va installer son plateau de tournage à Brisbane et sur les îles Whitsundays. La comédienne Sarah Pidgeon est actuellement en négociation pour rejoindre le casting. Aucune date de lancement n’a été communiquée pour le moment.