«Le Deuxième Sexe» entre dans la Pléiade pour les 40 ans de la mort de Simone de Beauvoir

L'éditeur Gallimard ajoute «Le Deuxième Sexe» à sa prestigieuse collection de la Pléiade, à l’occasion des quarante ans de la mort de Simone de Beauvoir.

«Il est rare qu’un livre change la face des choses : ‘Le Deuxième Sexe’ l’a fait. C’était en 1949 et son ferment continue d’agir», a publié Gallimard pour annoncer (enfin) la sortie ce jeudi dans La Pleiade, sous le numéro 683, du «Deuxième Sexe», à l’occasion des quarante ans de la mort de Simone de Beauvoir.

L'auteure était entrée pour la première fois dans la collection en 2018, soit 36 ans après son compagnon Jean-Paul Sartre. Mais «Le Deuxième Sexe» ne figurait pas parmi les deux tomes de près de 1600 pages chacun dans lesquels on trouvait notamment cinq autres textes majeurs : «Mémoire d’une jeune fille rangée», «La Force des choses», «La Force de l’âge», «Tout compte fait» et «La Cérémonie des adieux».

En 2018, la philosophe avait ainsi rejoint la (seulement) dizaine de femmes - Madame de Sévigné, George Sand, Marguerite Yourcenar, Colette, Nathalie Sarraute, Marguerite Duras, Madame de Lafayette, Jane Austen, les soeurs Brontë, Virginia Woolf, Thérèse d’Avila - déjà publiées dans la collection née en 1931 sous l'impulsion de Jacques Schiffrin. Il avait d'ailleurs fallu attendre 1953 pour qu'un volume soit entièrement consacré à une femme, avec Madame de Sévigné.

L’absence du texte «Le Deuxième Sexe» avait été pointée du doigt notamment par Jean-Yves Mollier, professeur émérite d'histoire contemporaine et spécialiste de l'édition, qui auprès de France Culture avait comparé cette «absurdité éditoriale» à l’absence des romans de George Sand dans l'édition de 1970 des «Oeuvres autobiographiques» de l’écrivaine.

Œuvre fondatrice du féminisme

«Le Deuxième Sexe» compte en effet parmi les œuvres les plus connues de l'écrivaine Simone de Beauvoir (1908-1986). L’ouvrage fit scandale à première publication en 1949 et fut mis à l’Index par le Vatican en 1956 car jugé contraire à la foi catholique. Pour Beauvoir - dont la maxime «on ne naît pas femme : on le devient» continue de rayonner à travers les années - il s’agissait «d’étudier l’oppression subie par les femmes tout en tenant compte du caractère absolu de leur liberté, et cela, dans la perspective de leur émancipation».

En puisant dans l’histoire, la biologie, la physiologie, la psychanalyse, la sociologie, l’anthropologie et la littérature et son expérience personnelle, la philosophe y «sape les fondements d’un ordre ancestral» comme le souligne Gallimard, contestant «la domination dans laquelle les femmes sont maintenues par les hommes, que ce soit par le mariage ou par la maternité» et «battant en brèche l’existence d’un instinct maternel, de même qu’elle aborde frontalement des thèmes alors tabous, comme la sexualité féminine. Elle anéantit en outre l’idée d’un Éternel féminin, qui servit, au cours des siècles, à figer les femmes dans un mythe ennemi de leur liberté», poursuit la présentation.

A noter que la maison d'édition a, également à l’occasion de l’anniversaire de la disparition de l’auteure, sorti le 5 mars «Idéalisme moral et réalisme politique», en Folio Essais, tandis que sortira le 2 avril «Une fois que les femmes ont ouvert les yeux - Écrits et paroles féministes (1947-1985)».