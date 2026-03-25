Tom Jones, Marcus Miller, Thomas Dutronc… Le festival Jazz à Juan réunit une programmation d'exception pour sa 65e édition

Le festival international Jazz à Juan célèbre cet été sa 65e édition du 9 au 19 juillet et réunit une programmation de très haut vol, avec notamment Marcus Miller, Tom Jones, Keziah Jones, SEAL ou encore Thomas Dutronc.

Une édition anniversaire qui promet. Du 9 au 19 juillet, le festival international Jazz à Juan est de retour pour une 65e édition qui rassemblera, cette année encore la crème de la crème. Durant dix jours se succèderont au sein de la célèbre pinède Gould les meilleurs représentants du jazz et plus encore.

Une programmation de prestige

Les grands noms sont comme toujours au rendez-vous. Parmi eux, Tom Jones qui donnera le coup d’envoi de cette édition et retrouvera le festival pour la troisième fois, mais aussi Marcus Miller qui rendra de son côté hommage à Miles Davis le 17 juillet, à l’occasion du centenaire de la naissance de l’artiste.

Ils ne seront pas les seules stars à investir la scène de Juan-les-Pins. Soucieux de s’ouvrir à tous les styles, le festival réunit également la star de la soul SEAL (le 13), Keziah Jones et son blues teinté de funk (le 16), Goran Bregović et son rock des Balkans (le 15), Morcheeba et sa trip hop (le 11), Thomas Dutronc et son jazz manouche ( le 18) ou encore Erik Truffaz et Antonio Lizana, qui rendront un second hommage à Miles Davis avec leur projet «New Sketches of Spain». A noter également la présence de China Moses au côté de José James ainsi que la venue de Fatoumata Diawara, bien connue pour sa collaboration avec M sur leur projet Lamomali.

Outre ces grands noms, les jeunes talents se dévoileront gratuitement chaque soir dès 19h15, à l'occasion des Jammin'Summer sessions.

Sans compter que Linda Lee Hopkins, choriste à qui les plus grands ont fait appel - de Ray Charles à Gloria Gaynor en passant par Nino Ferrer, Bernard Lavilliers, Percy Sledge, ou encore Ben l’Oncle Soul - viendra conclure cette édition à l’occasion de la traditionnelle soirée Gospel, le 19 juillet. Un rendez-vous qui fera une fois encore vibrer la Cote d’Azur cet été.