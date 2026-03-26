Harry Potter : intrigue, diffusion, casting... Tout savoir sur la série HBO

La première bande-annonce de la version HBO de Harry Potter a été dévoilée ce mercredi. Intrigue, casting, date de diffusion... Voici tout ce qu’il faut savoir sur la série événement.

Bienvenue à Poudlard ! Quinze ans après la sortie en salles du dernier film de la franchise Harry Potter, «Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2», la saga sera bientôt de retour, mais cette fois sur le petit écran.

La première bande-annonce de la série «Harry Potter à l'école des sorciers» de HBO a enfin été dévoilée.





Une équipe créative de choc

Le duo ayant participé au succès de la série «Succession» est aux manettes. La scénariste Francesca Gardiner, qui a également travaillé sur «His Dark Materials» et «Killing Eve» est la showrunner. Elle travaille en collaboration avec le réalisateur Mark Mylod, à qui l'on doit des épisodes de «Succession», «Game of Thrones», «The Last of Us» ou encore «Entourage». L'autrice des livres «Harry Potter», J.K. Rowling, officie en tant que l'une des productrices exécutives.

Un budget XXL

Sans que les chiffres n’aient été officiellement annoncés, il se murmure que la série sera la plus chère jamais réalisée. Selon un article surprenant du Express UK, chaque épisode pourrait coûter environ 75 millions de livres sterling, soit près de 87 millions d’euros.

Une intrigue très fidèle aux livres

Le reboot devrait permettre d’explorer plus en profondeur des éléments laissés de côté dans les films. Il sera basé sur les sept romans fantastiques de J.K. Rowling, vendus à plus de 600 millions d'exemplaires dans le monde, et dont les huit adaptations cinématographiques ont rapporté plus de 7 milliards de dollars. Chaque saison sera consacrée à l'un des sept livres. Casey Bloys, PDG de HBO & Max Content, a néanmoins déclaré que le projet se déroulerait sur «dix années consécutives». «Cette nouvelle série Max Original plongera en profondeur dans chacun des livres emblématiques que les fans ont continué d'apprécier pendant toutes ces années», a-t-il affirmé.

«Il s’agira une adaptation fidèle des livres originaux bien-aimés de Harry Potter, avait aussi promis David Zaslav après avoir annoncé officiellement la création de la série.

«Ma femme et moi, nous lisons [les livres Harry Potter] à nos trois enfants… C'est vraiment émouvant, pendant dix années consécutives, les gens vont voir Harry Potter. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose», avait poursuivi le président du groupe Warner Bros. Discovery. «L'engagement de Max à préserver l'intégrité de mes livres est important pour moi», avait commenté J.K. Rowling. «Et j'ai hâte de faire partie de cette nouvelle adaptation qui permettra un certain degré de profondeur et des détails qui ne peuvent être offerts que par une série télévisée de longue durée», avait-elle ajouté.

Un tout nouveau casting

Le projet HBO réunit un casting prestigieux. Menée par les nouveaux venus Dominic McLaughlin, Alastair Stout et Arabella Stanton, qui incarnent respectivement Harry Potter, Ron Weasley et Hermione Granger, la distribution comprend également John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Paapa Essiedu (Severus Rogue), Paul Whitehouse (Argus Filch), Johnny Flynn (Lucius Malefoy), Katherine Parkinson (Molly Weasley), Warwick Davis (Filius Flitwick), et Nick Frost (Rubeus Hagrid).

Une diffusion très prochaine

Parfait cadeau pour les fans, la série est prévue pour «Noël 2026». Elle sera diffusée sur Max (anciennement HBO Max).