Harry Potter : pleurs, nostalgie, attentes par rapport aux films... Les fans réagissent à la bande-annonce de la série

La première bande-annonce de la série HBO «Harry Potter» a été dévoilée ce mercredi. Évidemment, les réactions des fans ne se sont pas fait attendre.

Les avis sont, un peu, partagés. HBO, qui a fait le pari risqué d’un reboot de la saga Harry Potter, a ce mercredi dévoilé un premier trailer de «Harry Potter à l'école des sorciers», la première saison de sa très attendue (parfois au tournant) série.

Sans surprise, la vidéo de deux minutes a soulevé une vague immense de réactions de la part des fans. Et il semble qu’une grande majorité ait été très enthousiasmée par ces premières images. Nombreux sont ceux qui ont confié avoir pleuré à chaudes larmes, très émus de pouvoir se replonger dans les aventures adaptées des livres de J.K. Rowling avec lesquelles ils ont grandi.

— «J'ai déjà pleuré trois fois en regardant cette bande-annonce d'Harry Potter», a écrit une personne.

— «J'ai éclaté en sanglots comme un enfant en voyant la bande-annonce, en retrouvant mon enfance et mon adolescence dans chaque image», a écrit une autre.

Des internautes ont expliqué que, comme leur laisse notamment espérer la séquence où la tante Petunia coupe les cheveux de Harry Potter, la série permettra d'explorer plus en profondeur les livres et leur être beaucoup plus fidèles que ne l’étaient les films. Pour ceux-là, c'est l'exaltation :

— «C’est ce que j’ai toujours voulu. Les livres adaptés en série télévisée. Aucun film ne peut rendre justice à la richesse des livres», s'est exclamé une d'entre eux.

— «Tellement de moments culte du premier livre rien que dans la bande-annonce ! Les coups à la porte ! La coupe de cheveux ! L’ambiance années 1990 ! Oh là là, ça promet d’être génial !», s'enflamme un spectateur.

— «J'ai des attentes très élevées pour cette série, et esthétiquement parlant, pour moi c'est déjà un grand OUI», lance un autre.





Un petit nombre néanmoins campe sur ses positions et continue d’affirmer que la saga n’avait absolument pas besoin de connaître une nouvelle adaptation.

Parmi eux, plusieurs groupes très hétéroclites : ceux qui vouent une adoration absolue pour les longs-métrages et pour qui la série s'apparente à rien de moins qu'un sacrilège, mais aussi les réfractaires à J.K. Rowling depuis ses déclarations transphobes, ou bien encore les racistes, révulsés à l’idée que Rogue soit interprété par Paapa Essiedu, et qui ont même été jusqu’à menacer l'acteur de mort.

D’autres mécontents ne semblent quant à eux ne regretter qu'une chose : l'absence (pour l'heure) de la musique emblématique de John Williams : «Je peux accepter le reboot, le changement d'acteurs et probablement toutes les interprétations alternatives, écrit un internaute sur Reddit. Mais j'ai le sentiment persistant que tout cela sonnera toujours faux sans la musique de John Williams.»