Passionnés, ils construisent un château fort avec des techniques du XIIIe siècle

Depuis 1997, un chantier unique au monde s’est lancé un défi un peu fou : bâtir une forteresse médiévale avec les seules techniques et matériaux du XIIIe siècle. A Guédelon, d’anciens apprentis formés au travail du bois vert ont même participé à la reconstruction de Notre-Dame de Paris.

Dans l’Yonne, au cœur d’une forêt de chênes et de charmes, un château fort sort de terre depuis près de trente ans.

Ici, pas de pelleteuses ni de béton : carriers, tailleurs de pierre, charpentiers et forgerons travaillent à la main, en reproduisant les gestes et les outils des bâtisseurs du Moyen Age.

En franchissant la porte monumentale, Maryline Martin, co-fondatrice du projet, désigne fièrement les pentures forgées sur place : «Vous voyez cette porte ? Ce sont des pièces de bois qu’on est allé chercher dans la forêt. Puis nos forgerons ont réalisé les pentures, absolument sublimes», décrit-elle, auprès de nos confrères de France 3.

© Guédelon

Né dans les années 1990 d’une idée audacieuse, Guédelon ne cherche pas seulement à ériger des murs. «On voulait construire pour comprendre comment les bâtisseurs du Moyen Age réalisaient leurs ouvrages à la main. On a essayé de reproduire leurs gestes, leurs outils et leurs techniques», explique encore Maryline Martin.

D’avril à novembre, les équipes s’activent sur le site, où les erreurs sont non seulement permises, mais encouragées. «On essaie de rater mieux. La technique s’apprend à force d’essayer», explique de son côté Florian Renucci, maître d’œuvre du chantier.

© Guédelon

Le projet s’inscrit aussi dans une démarche d’écoconstruction radicale : tout ce qui est utilisé provient du site lui-même. La forêt fournit le bois des charpentes et des engins de levage, la carrière livre la pierre, les argiles servent à fabriquer les tuiles.

«Ici à Guédelon, on est passionné de transformer la nature. Ce que nous offre ce site est incroyable», résume Florian Renucci.

Le cœur des savoir-faire

Guédelon est aujourd’hui bien plus qu’un chantier : c’est un véritable laboratoire vivant, où chercheurs, artisans et visiteurs se croisent pour transmettre des savoir-faire en voie de disparition.

Une vocation qui a pris tout son sens après l’incendie de Notre-Dame de Paris, le 15 avril 2019. «Six de nos charpentiers ont travaillé sur la charpente de la "forêt" et deux de nos forgerons ont fabriqué les outils pour l’équarrissage. Les entreprises de restauration de monuments historiques nous ont dit : il nous les faut, il nous les faut», se remémore Maryline Martin.

© Guédelon

La première pierre a été posée en 1997. Près de trente ans plus tard, l’édifice n’est toujours pas achevé, et les travaux devraient encore durer plusieurs années. Reste qu'avec 300.000 visiteurs annuels, dont 50.000 scolaires, Guédelon est déjà l’un des sites touristiques les plus fréquentés de Bourgogne-Franche-Comté. Depuis 1998, il a attiré plus de six millions de visiteurs.