Paul McCartney dévoile un nouveau single nostalgique et annonce la sortie de son prochain album

Paul McCartney, 83 ans, a ce jeudi annoncé la sortie prochaine d'un nouvel album, «The Boys of Dungeon Lane», dont il dévoile le premier extrait, un titre empreint de nostalgie intitulé «Days We Left Behind».

Sa créativité est intacte. Auteurs-compositeurs parmi les plus influents de l'histoire de la musique, Paul McCartney, 83 printemps, a ce jeudi dévoilé un tout nouveau morceau, «Days We Left Behind».



Il s’agit du premier extrait de «The Boys of Dungeon Lane», son dix-huitième album studio dont la sortie est prévue le 29 mai prochain, a annoncé par la même occasion l’ancien Beatle.

Un projet autobiographique

Entamé il y a cinq ans, «The Boys of Dungeon Lane» est «son album le plus introspectif à ce jour et ramène l'auditeur aux sources de son histoire», fait savoir un communiqué diffusé ce jeudi. Le premier opus de McCartney depuis «McCartney III» en 2020, y est décrit comme un retour sur les années formatrices du musicien, revisitant la jeunesse qui «a façonné non seulement sa vie, mais aussi les fondements mêmes de la culture populaire moderne.» Les chansons révèlent un Paul McCartney dans une humeur «sincère, vulnérable et profondément introspective», écrivant avec une «rare ouverture» sur son enfance dans le Liverpool d'après-guerre, la résilience de ses parents et ses premières aventures avec John Lennon et George Harrison, des années avant que les Beatles ne révolutionnent la culture pop.

A propos de «Days We Left Behind», Paul McCartney explique : «C’est un morceau sur mes souvenirs». «Le titre de l’album, 'The Boys of Dungeon Lane', vient du texte de ce morceau. Je me suis mis à penser aux jours que j’ai accumulés derrière moi et parfois je me demande si je dois écrire sur le passé, mais ensuite je me demande sur quoi d’autre je peux écrire. C’est un tas de souvenirs de Liverpool. On y retrouve un passage sur John (Lennon) au milieu et Forthlin Road, la rue dans laquelle je vivais. Dungeon Lane est dans le même coin. Je vivais dans un endroit appelé Speke, assez populaire. Nous n’avions pas beaucoup de moyens, mais peu importe, les gens étaient super et on ne remarquait pas ce qui nous manquait.»

L'opus est décrit comme musicalement éclectique, mettant «en lumière la vaste palette d'instruments et de styles dans lesquels Paul s'illustre, avec «du rock à la Wings, des harmonies à la Beatles, des rythmes à la McCartney, une intimité subtile, des récits mélodiques, des chansons à personnages – le fil conducteur étant Paul.»

Notamment derrière les disques récents d’Iggy Pop et Ozzy Osbourne, Andrew Watt, qui dit avoir été contacté pour travailler avec McCartney peu après avoir remporté le Grammy du producteur de l'année en 2021, s’est chargé de la production.

Déjà disponible en précommande, «The Boys of Dungeon Lane» comprendra 14 titres dont voici la liste :

1. As You Lie There

2. Lost Horizon

3. Days We Left Behind

4. Ripples in a Pond

5. Mountain Top

6. Down South

7. We Two

8. Come Inside

9. Never Know

10. Home to Us

11. Life Can Be Hard

12. First Star of the Night

13. Sailsman Saint

14. Momma Gets By