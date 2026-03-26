Pierre Lemaitre : son roman «Miroir de nos peines» adapté par l’Opéra de Paris la saison prochaine

L’Opéra de Paris a annoncé ce jeudi adapter en opéra le roman de Pierre Lemaitre «Miroir de nos peines», troisième tome de sa trilogie «Les enfants du désastre», initiée en 2013 avec «Au revoir là-haut», lauréat du prix Goncourt cette année-là.

Après le cinéma, l’opéra. Pierre Lemaitre, dont trois romans - «Au revoir là-haut», «Trois Jours et une vie» et «Couleurs de l'incendie» - ont déjà été portés sur grand écran, va avoir droit à sa première adaptation scénique. Alors que l’Opéra de Paris a présenté ce jeudi sa saison 2026-2027, la maison a annoncé que son ouvrage «Miroir de nos peines» ferait l’objet d’une déclinaison en opéra, a rapporté l'AFP.

Dernier tome de sa trilogie «Les enfants du désastre», lancée avec «Au revoir là-haut», lauréat du prix Goncourt en 2013, son roman «Miroir de nos peines» sera mis en scène par la Française Mariame Clément sur une musique du compositeur espagnol Hèctor Parra.

Dans ce récit, Pierre Lemaitre raconte l’histoire de Louise, qui se retrouve, au printemps 1940, prise dans la drôle de guerre, les routes de l'exode et devra faire face à son passé. Un rôle qui sera campé par la soprano française Vannina Santoni.

Un nouveau projet cinématographique dans les tuyaux

Elle succède à une pléiade d’acteurs ayant tour à tour plongé dans l’univers de l’écrivain à succès. A commencer par Albert Dupontel, qui en 2017 avait donné corps à «Au revoir là-haut», film qu’il avait scénarisé, réalisé, incarnant également le rôle d’Albert Maillard. Deux ans plus tard, Sandrine Bonnaire se frottait à son tour à «Trois Jours et une vie», du réalisateur Nicolas Boukhrief, avant que Clovis Cornillac ne réalise quant à lui en 2022 «Couleurs de l'incendie» avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde et Alice Isaaz.

Un nouveau projet cinématographique est d’ailleurs également en cours. Arte a annoncé la semaine dernière qu’Anne Fontaine adapterait sur grand écran «Le Serpent majuscule», de Pierre Lemaitre avec Isabelle Huppert dans le rôle titre, aux côtés de Benoît Poelvoorde et Raphaël Personnaz.

Ce polar n’est autre que le premier roman de l’auteur écrit en 1985, mais publié plus de trois décennies plus tard, en 2021, aux éditions Albin Michel. Il narre l’histoire de Mathilde, une septuagénaire tueuse à gage. Le tournage est prévu cet hiver en France et en Belgique. Fabrice Bracq, Florence Quentin et Pierre Lemaitre adapteront le scénario.