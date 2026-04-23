Les Flammes : la cérémonie de retour ce jeudi pour une quatrième édition à la Seine Musicale

La quatrième édition des Flammes se tient ce jeudi 23 avril à la Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt, pour récompenser les acteurs du rap et du R'n'B français.

Le thermomètre s'apprête à grimper à la Seine Musicale. Ce jeudi 23 avril, les Flammes, cérémonie qui récompense le meilleur de la culture urbaine, signent leur grand retour à Boulogne-Billancourt, pour une quatrième édition.

Auréolée de quatre Victoires de la musique en février, Theodora s’impose comme l’une des grandes favorites. À seulement 22 ans, elle cumule sept nominations, dont une pour son duo avec Disiz, «Melodrama». Dans la catégorie artiste féminine, Aya Nakamura figure une nouvelle fois en tête d’affiche, aux côtés des Martiniquaises Maureen et Meryl ou encore de la chanteuse cap-verdienne Ronisia.

Côté masculin, plusieurs poids lourds dominent la sélection : Jul, Ninho ou encore Gims. Mais cette année, c'est le rappeur Belge Hamza qui fait figure de favori, avec sept nominations, notamment pour son tube trap «KYKY2BONDY».

Pour ce qui est du vote, les lauréats seront désignés à 50% par le public et 50% par le jury, composé de journalistes, de professionnels de l'industrie musicale, ou encore de membres de maisons de disques. Au total, près de 810.000 personnes ont voté, un record selon les organisateurs.

En 2025, le grand gagnant de la soirée se nommait Tiakola. Le chanteur, qui n’était pas présent pour recevoir ses prix, a notamment été sacré artiste masculin de l’année et reçu le prix du meilleur «album nouvelle pop» grâce à «BDLM Vol.1», dont sont extraits les tubes «Pona Nini» et «Manon B».

la «culture populaire» mise en lumière

Créées à l’initiative de Booska-P et de YARD, Les Flammes se veulent une alternative aux Victoires de la musique, régulièrement critiquées pour leur manque de représentation des cultures hip-hop. La première édition, en mai 2023, s’inscrivait dans un contexte déjà tendu : quelques mois plus tôt, Pierre de Maere, sacré révélation masculine aux Victoires, avait lui-même estimé que Tiakola méritait davantage la récompense, au vu du succès de son album «Mélo».

Le soir même, le rappeur SDM avait alors annoncé «boycotter» l'événement. «Les artistes de la scène rap, on n'est pas respectés. Il faut qu'on arrête. C'est trop grave. J'en ai marre», avait-il déclaré dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux.