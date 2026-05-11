Festival de Cannes 2026 : qui est Eye Haïdara, cette actrice qui sera la maîtresse des cérémonies d'ouverture et de clôture cette année ?

Sur la scène du Grand Théâtre Lumière, la comédienne Eye Haïdara endossera le costume de maîtresse des cérémonies d'ouverture et de clôture du Festival de Cannes qui s'ouvre ce mardi.

Elle succède à Laurent Lafitte. Révélée au cinéma dans «Le Sens de la fête», film pour lequel elle a reçu une nomination pour le César du meilleur espoir féminin en 2018, Eye Haïdara sera la maîtresse des cérémonies d’ouverture et de clôture du 79e Festival de Cannes qui sera officiellement ouvert ce mardi 12 mai.

L'actrice de 43 ans a commencé sa carrière sur les planches à la fin des années 2000, la conduisant notamment au Festival d'Avignon en 2012 pour «La Faculté», mis en scène par Christophe Honoré.

Bientôt à l'affiche du nouveau film d'Agnès Jaoui

Sur grand écran, elle a été dirigée notamment par Cédric Klapisch, Michel Hazanavicius ou Lisa Azuelos avant de décrocher des rôles de premier plan dans «Les Femmes du square» de Julien Rambaldi en 2022 et «La Maison des femmes» de Mélisa Godet, sorti en salles cette année. Eye Haïdara sera le 27 ami prochain à l'affiche de «L'Objet du délit» d'Agnès Jaoui et du thriller d'espionnage «Mata».

Côté séries, la comédienne a figuré au générique de la série «En thérapie», diffusée sur Arte en 2022 et réalisé par le duo Eric Toledano-Olivier Nakache qui l'avait révélée dans «Le Sens de la fête».