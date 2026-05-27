«Le sel et le miel» : la comédie musicale joue les prolongations en juin aux Folies Bergère

Après son grand retour en France en mars dernier, la comédie musicale «Le sel et le miel» sera à l'affiche des Folies Bergère pour trois nouvelles dates exceptionnelles en juin, avec un show toujours aussi émouvant.

Après vingt ans d’absence, la comédie musicale «Le Sel et le miel» a opéré son retour en France en mars dernier. Face au succès de ces trois représentations, le spectacle créé à Paris au théâtre Trévise en 1994 par Bernard Bitan et Laurent Bentata, à la tête aujourd'hui de Stage Entertainment France, joue les prolongations aux Folies Bergère pour trois nouvelles dates, les 16, 17 et 18 juin prochains. Joué à travers le monde dans plusieurs langues depuis trois décennies, le show, qui a déjà séduit plus de 230.000 spectateurs dans le monde, y est donné dans une version sublimée.

Une fresque historique

Porté par 40 artistes, ce grand show digne de Broadway passé par l'Opéra de Genève, le Cirque Royal de Bruxelles ou encore l'Opéra de Tel Aviv, poursuit sur sa lancée deux décennies après sa dernière représentation à l'Olympia, en 2005. Sur les planches, c'est l’histoire d’amour de Samuel et Rebecca, et à travers eux l’histoire du peuple juif qui s'écrit : de la Shoah et des horreurs du nazisme à la création de l’État d’Israël, du sel des larmes au miel d'une vie rêvée, de l'étoile jaune à l'étoile bleue.

«Un récit écrit à partir de témoignages réels de rescapés», explique Bernard Bitan, co-auteur et metteur en scène de cette comédie musicale, qui plonge dans la grande Histoire à travers des décors impressionnants et immersifs. Des décors, une scénographie et des projections qui ont évidemment évolué au fil des années, réservant notamment une séquence glaçante dans un véritable train reproduit à l'identique pour faire ressentir l'horreur des trains de la mort. «C'est 6 minutes en immersion. On est dans le réel et pas dans le subjectif», souligne Bernard Bitan, qui convoque également sur scène une vraie coque de bateau de cinq mètres de haut.

Un spectacle rassembleur

Un spectacle qui, entre chants, danses, narration, émotions et rire mêle durant 1h40 mémoire, transmission et espoir avec pour objectif de fédérer autour des valeurs communes d'humanisme, alors que le débat public est traversé par des tensions identitaires. Un retour sur scène à Paris qui fait sens selon Bernard Bitan, qui entend bien rassembler à travers l'histoire du «Sel et du Miel».

«Dans le contexte actuel et le climat d'antisémitisme, la meilleure façon de répondre, c'est par l'art, et en remontant ce spectacle vivant. La meilleure façon de répondre, c'est de comprendre l'Histoire. Bien sûr, on peut faire des documentaires, des livres mais le spectacle vivant, c'est vivre l'émotion en vrai. Ce spectacle est là pour rassembler et apprendre», souligne-t-il. Et de conclure : «C'est une réponse d'amour à la haine, car ce que l'on ne connaît pas, on le déteste, on le craint et ce que l'on connaît on apprend à l'aimer».

«Le sel et le miel», les 16, 17 et 18 juin, Folies Bergère, Paris.