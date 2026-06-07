Olivia Rodrigo dévoile un duo avec Robert Smith (The Cure)

Lors d'une avant-première surprise au festival Primavera Sound, Olivia Rodrigo a dévoilé un duo avec Robert Smith (The Cure) qui figurera sur son nouvel album.

La rumeur d’une chanson hommage au groupe The Cure sur son prochain album courait mais c’est même un duo avec Robert Smith qui figurera sur le prochain album d’Olivia Rodrigo.

La nouvelle a été dévoilée lorsque la chanteuse a, ce samedi, invité le chanteur à la rejoindre sur scène au festival Primavera Sound, au beau milieu de la première interprétation live de la chanson «What's Wrong With Me».

Olivia’s full performance of her new song “what’s wrong with me (ft. Robert Smith) at Primavera Sound! pic.twitter.com/G5mb2pPGkQ — Olivia Rodrigo Daily (@DailyRodrigo) June 6, 2026

«C'est vraiment spécial pour moi pour de nombreuses raisons, principalement parce que c'est la première chanson sur laquelle je fais une apparition», a déclaré l’interprète de «Vampire» en présentant la nouvelle chanson au public.

«J’ai encore du mal à croire que Robert, qui est à mes yeux l’une des personnes les plus brillantes, légendaires et merveilleuses qui aient jamais existé, soit sur ce titre avec moi. J’ai passé une soirée inoubliable à la chanter avec lui à Primavera ce soir et j’ai tellement hâte que vous puissiez écouter cette chanson et cet album», a-t-elle par la suite écrit sur Instagram.

La jeune star est décidément une grande fan, puisqu'elle mentionnait déjà The Cure dans les paroles du single «Drop Dead», et a intitulé un morceau «The Cure».

A noter que ce n'était pas la première collaboration des deux artistes sur scène, puisqu'ils s'étaient déjà réunis pour interpréter «Just Like Heaven» et «Friday I'm in Love» au festival de Glastonbury l'été dernier au Royaume-Uni.

Le troisième album d’Olivia Rodrigo, «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love», sortira vendredi prochain.