«Toy Story 5» : Taylor Swift interprète «I Knew It, I Knew You» et un duo avec Randy Newman à l'avant-première du film

Taylor Swift a foulé le tapis rouge de l'avant-première de «Toy Story 5» qui s'est tenue ce mardi à Los Angeles. La star a pour l’occasion interprété son nouveau titre, extrait de la bande originale et un duo avec Randy Newman.

Une grande surprise attendait les premiers spectateurs. Alors qu’elle ne figurait pas sur la liste des invités, Taylor Swift a fait une apparition ce mardi à l’avant-première de «Toy Story 5» à Los Angeles.

«C’est un immense honneur pour moi de faire partie, même modestement, de l’univers de ces films», a déclaré la star au public selon Variety. «Toy Story 5 est mon Toy Story préféré. Je suis tellement chanceuse d’y avoir contribué.», a-t-elle ajouté. «C'est d'une beauté incroyable. C'est un chef-d'œuvre.», a-t-elle dit à propos du film.

#TaylorSwift calls #ToyStory5 “a masterpiece”: “It means the world to me to be a small part of the universe of these films.” pic.twitter.com/d61jQxusyN — Variety (@Variety) June 10, 2026

La star ne s‘est pas contentée de fouler le tapis rouge et de dire quelques mots puisqu’elle est montée sur scène pour interpréter en direct son titre «I Knew It, I Knew You» qui figure sur la bande originale du très attendu long-métrage d’animation.

#TaylorSwift performs “I Knew It, I Knew You” for the first time at the #ToyStory5 premiere pic.twitter.com/frhARoPpW3 — Variety (@Variety) June 10, 2026

Elle a également chanté le thème principal de Toy Story depuis le premier film de la franchise Disney/Pixar, «You've Got a Friend in Me», en duo avec son compositeur et interprète original, Randy Newman, 82 ans.

Taylor Swift has a friend in Randy Newman at the world premiere of Toy Story 5 pic.twitter.com/DRe55mo6IP — Pixar (@Pixar) June 10, 2026

Inspirée par Jessie

Le 4 juin, lors de la sortie d'«I Knew It, I Knew You», Taylor Swift a publié un message sur les réseaux sociaux, accompagné d'une vidéo d'elle enfant, coiffée d'un chapeau de cow-girl rouge. La chanson est «inspirée par le parcours continu de Jessie, la cowgirl intrépide, dans Toy Story 5» et ramène Taylor à ses «racines country, mêlant les styles qui ont défini sa carrière record en tant qu'auteure-compositrice et artiste», a-t-il été expliqué.

«C'est incroyable à quel point le fait que Taylor ait écrit et interprété cette chanson a été important pour nous, a déclaré le réalisateur et scénariste du film, Andrew Stanton. Son lien avec Jessie et sa compréhension immédiate de ce que vivait le personnage étaient indéniables. La chanson est tellement liée à Toy Story. À tel point qu'à la première écoute, on a tout de suite eu l'impression qu'elle avait toujours fait partie de l'histoire, comme un membre de la famille retrouvé. C'était le destin.».

Toy Story 5 sortira en salles le 17 juin.