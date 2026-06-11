Intelligence artificielle : Deezer lance un détecteur de musique créée par IA gratuit et utilisable sur différentes plates-formes

Deezer annonce ce jeudi le lancement d'un détecteur de musique IA pour playlists, compatible avec toutes les plates-formes de streaming.

Une nouvelle arme face à la montée exponentielle de la musique générée par IA. Deezer a ce jeudi annoncé le lancement d’un détecteur gratuit permettant aux utilisateurs de différentes plates-formes de streaming - telles que Spotify, Apple Music, YouTube Music, Tidal ou encore Qobuz - de scanner leurs playlists pour y détecter la présence de morceaux créés par intelligence artificielle.

Il est à souligner que le résultat s’exprime en pourcentage du volume total de musique scannée, et n’indique pas les titres de la playlist précisément concernés. L’essentiel serait d’avoir conscience de la présence de titres générés par IA. «43 % des personnes qui rejoignent Deezer après avoir utilisé d'autres plates-formes de streaming ont déjà de la musique générée par l'IA dans leurs playlists», peut-on lire dans le communiqué de l’entreprise, qui promet qu’avec son outil il sera désormais facile «de vérifier soi-même sa bibliothèque, gratuitement et en 27 langues».

Deezer pionnière en matière

Pour preuve de l’utilité de ce détecteur, Deezer rappelle le résultat d’une enquête réalisée en partenariat avec Ipsos dans 8 pays, qui a révélé que 80 % des personnes interrogées estiment que la musique générée par l'IA devrait être clairement identifiée, et que 73 % souhaiteraient que ces morceaux soient signalés sur les plates-formes de streaming. Selon Alexis Lanternier, le patron de Deezer, «la majorité des gens veulent savoir si de la musique générée par l'IA leur est recommandée». Ce détecteur serait ainsi «une révélation pour les auditeurs du monde entier», affirme-t-il.

«En détectant et en signalant la musique générée par l’IA depuis un an et demi, Deezer s’est positionné à l’avant-garde de la transparence dans le domaine du streaming musical», a tenu également à rappeler Alexis Lanternier. «Aucune autre entreprise n’ayant encore suivi notre exemple, nous avons décidé de permettre à chacun de vérifier si ses playlists contiennent de la musique synthétique, quelle que soit la plate-forme de streaming utilisée».

La question se fait d’autant plus pressante que près de la moitié des titres mis en ligne chaque jour sont aujourd’hui des titres générés en entier par l'IA, soit près de 75.000 morceaux sur Deezer, qui a été la première plate-forme à les signaler via une mention spécifique.

Spotify se positionne différemment sur le sujet. La société Suédoise a de son côté lancé le mois dernier un badge «vérifié par Spotify» censé certifier aux auditeurs que l’artiste qu’ils sont en train d’écouter est humain et non un avatar d’IA. Le processus de vérification n’étant pas lié au contenu musical mis en ligne mais au profil de l'artiste, un musicien «vérifié» peut néanmoins tout à fait télécharger de la musique générée par IA sur la plate-forme sans que cela ne soit signalé aux auditeurs. Spotify a par ailleurs annoncé fin mai, en partenariat avec Universal Music Group, l'arrivée d'une fonctionnalité payante qui autorisera les utilisateurs à créer des remix et reprises de morceaux d'artistes du label, en utilisant l'IA.