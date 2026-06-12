Ghibli, Albator, Pokémon... 50 pièces uniques de l'animation japonaise aux enchères en ligne dimanche 14 juin

Une vente aux enchères entièrement dédiée à l’animation japonaise va se tenir ce dimanche 14 juin. Organisée par Aibo Art Auction, elle est prévue à 14h, et sera retransmise en direct sur internet.

Organisée par Aibo Art Auction, la vente «Animation Japonaise #15» célèbre l’animation japonaise à travers un catalogue d’environ 50 lots uniques, incluant cellulos, storyboards et dessins préparatoires. François-Régis Houel, directeur général d’Aibo Art Auction, souligne leur caractère exceptionnel : «Ces pièces sont des œuvres d’art qui accompagneront leur possesseur tout au long de leur vie. On parle de 25 à 35 années de production maximum. Demain, il n’y aura plus de trace physique de ces animés puisque tout est fait à l’ordinateur».

Parmi les œuvres phares incluses dans cette vente, on retrouve des pièces du Studio Ghibli, dirigé par la légende Hayao Miyazaki, telles que Le Tombeau des lucioles, Kiki la petite sorcière ou encore Mon Voisin Totoro. Les séries cultes comme Pokémon, Goldorak, One Piece, Naruto, Ken le survivant ou encore Conan, le fils du futur, attirent des collectionneurs mus par la nostalgie. «Je ne serais pas étonné si d’ici quelques années un Pokémon fasse 100.000 ou 200.000 euros», affirme François-Régis Houel.

Un marché toujours plus lucratif

Avec la transition des studios vers le numérique à partir de 2004-2005, ces œuvres manuelles deviennent des «incunables» de l’animation, des raretés dont la valeur ne cesse de croître. Les fonds, moins nombreux mais essentiels, et les cellulos, capturant chaque mouvement, sont particulièrement prisés pour leur rareté et leur qualité artistique.

Le marché des objets d’animation japonaise connaît une croissance fulgurante depuis plusieurs années. Aujourd’hui, un seul dessin peut atteindre deux à trois chiffres. Pour le directeur général d’Aibo Art Auction, il s’agit d’un investissement sur le long terme. «Dans quelques années ce sera très recherché par les collectionneurs, donc acheter une pièce maintenant pour 250 euros, c’est un bon placement financier».

Les acheteurs, âgés de 20 à 50 ans, reflètent des générations marquées par ces univers. «Avoir une pièce d’un animé qui a marqué son enfance ou son adolescence à son mur, c’est quelque chose d’exceptionnel. C’est une madeleine de Proust pour tous les fans. Il y a des gens qui préfèrent acheter un Picasso, moi c’est des dessins d’animés», confie François-Régis Houel. Les collectionneurs internationaux, notamment américains et asiatiques, participent activement, bien que le marché européen conserve une dynamique distincte. «On a des clients sur tous les continents. C’est intéressant de voir que d’un continent à l’autre, les demandes ne sont pas les mêmes», indique l’expert.

Entièrement en ligne, la vente permet ainsi aux passionnés du monde entier d’enchérir via le site www.aiboartauction.com. Le catalogue complet est déjà consultable sur le site. Que vous soyez un nostalgique des animés des années 1980 et 1990 ou un admirateur des chefs-d’œuvre intemporels de Ghibli, cette vente est une occasion unique de posséder un fragment de l’héritage culturel et artistique de l’animation japonaise.