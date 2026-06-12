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Taylor Swift : quel est ce nouveau record que vient de battre la star américaine ?

La chanteuse aux 14 Grammy Awards enchaîne les succès. [© REUTERS/Kylie Cooper]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

A 36 ans, Taylor Swift est officiellement devenue, ce jeudi à New York, la plus jeune femme à intégrer le Songwriters Hall of Fame, panthéon américain des auteurs-compositeurs. 

En attendant son mariage événement avec le joueur de football Travis Kelce qui devrait être célébré en juillet prochain, Taylor Swift vient d’ajouter officiellement un nouveau record à son palmarès. La star américaine de 36 ans est devenue, ce jeudi 11 juin, la plus jeune femme à intégrer le Songwriters Hall of Fame - panthéon des auteurs-compositeurs aux États-Unis -, et la deuxième plus jeune personne intronisée après Stevie Wonder qui a été honoré en 1983, à l’âge de 32 ans. La cérémonie qui n’a pas été retransmise à la télévision, a eu lieu dans un hôtel à New York en présence d’invités prestigieux.

Avec elle, d’autres grands noms de la musique outre-Atlantique doivent également être intronisés, parmi lesquels la Canadienne Alanis Morissette qui a connu la gloire dans les années 1990 avec des tubes comme «Hand in my pocket» ou «Thank U», Gene Simmons et Paul Stanley, membres du groupe de hard rock KISS, et l’auteur de morceaux pour des bandes-originales de films cultes tels que «Footloose» ou «Top Gun». 

Pour espérer rejoindre ce cercle très fermé, il faut que sa première chanson ou composition date d’au moins vingt ans. Taylor Swift était éligible puisque son morceau «Tim McGraw» est sorti en juin 2006. 

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Sur son site, le Songwriters Hall of Fame salue «la capacité de (Taylor) Swift à se métamorphoser en tant qu'autrice-compositrice, à habiter différents paysages sonores et à écrire avec autant de crédibilité dans un genre que dans un autre fait partie de son super-pouvoir». Depuis ses débuts, celle qui oscille entre country, folk et pop, connaît une incroyable carrière avec quelque 14 Grammy Awards au compteur, dont pas moins de quatre lors de la dernière édition, et déjà 12 albums qui ont fait d’elle une star planétaire. Sa tournée «The Eras tour» qui s’est déroulée en 2023 et 2024, a rapporté environ deux milliards de dollars.

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