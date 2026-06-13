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Musique : les 25 tubes qui vont rythmer l'été 2026

Année de Coupe du Monde de football oblige, la chanson «Dai Dai» de Shakira figurera évidemment sur la playlist de l'été. [© Capture YouTube Shakira]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les grandes vacances approchent à grands pas et nombreux sont ceux qui préparent déjà leurs playlists pour leurs prochaines pool parties et autres festivités estivales. Voici 25 chansons qui vont faire danser tout le monde cet été. 

L'an dernier, pour n’en citer qu’une parmi la myriade d’autres, «Ordinary» d'Alex Warren nous avait scié les oreilles. Cette année, les prétendants au titre de «tube de l'été» - celui qui envahit les ondes, les plages et les barbecues - sont encore nombreux. 

Nightshift Superstar 

Muse en version électro-rock. 

 

Dai Dai 

Le nouveau «Waka Waka» de Shakira, feat. Burna Boy. 

 

Melodrama 

Le tube de disiz feat. Theodora a réussi l’exploit de détrôner le «Happy» de Pharrell Williams en tant que morceau le plus longtemps resté numéro 1 des écoutes en streaming en France. 

 

I Knew It, I Knew You 

BO de «Toys Story 5», ce single de Taylor Swift - chanson country d'une artiste féminine la plus écoutée en streaming en une seule journée dans l'histoire de Spotify - fait le bonheur des petits comme des grands.

  

I Just Might 

La pépite groovy a été numéro un du Billboard Hot 100 américain dès sa sortie, une première pour Bruno Mars. 

 

The Cure 

Un nouvel extrait du troisième album studio, «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love» d’Olivia Rodrigo en mode infirmière.

  

Hate That I Made You Love Me 

Il figurera sur «Petals» (sortie le 31 juillet) d’Ariana Grande, «Hate that I made you love me» est le huitième single de la chanteuse à se hisser numéro un au Royaume-Uni.

 

New religion 

Pour un instant de nostalgie, Bebe Rexha reprend des éléments d'«Insomnia» de Faithless (1995).

  

Doors 

Troisième single du quatrième album studio «The Great Divide», de la grande star de la folk du moment, Noah Kahan.

 

Rein in me 

Le tube de Sam Fender et Olivia Dean est parvenu à surpasser «Ordinary» d’Alex Warren, en tant que titre des années 2020 resté le plus longtemps numéro un. 

 

Midnight Sun 

Un peu d’esthétique eurodance des années 2000 avec Zara Larsson.

 

Where is my Husband 

Un morceau de la Londonnienne Raye, parfait pour trouver un mari. 

 

Comme Caroline 

Zaho invite MC Solaar sur une nouvelle version du légendaire «Caroline».

  

Janice STFU 

Il s'agit du quatorzième titre de Drake à atteindre la première place du Hot 100, et le premier de cette décennie à y rester plusieurs semaines.

Sexy Nana 

Aya Nakamura et ‪@larvfleuze‬, duo improbable pour titre entêtant.

 

Just The Way You Are 

Parce qu'un été sans un tube du DJ ça n'existe pas, David Guetta remixe «Just The Way You Are» de Milky, avec un sample du classique de Stardust de 1998, «Music Sounds Better With You».

 

American girls 

Extrait du nouvel album «Kiss All the Time. Disco, Occasionally», d'Harry Styles, sorti le 6 mars, «American Girls» a fait une entrée fracassante à la première place des charts. 

 

Soleil

Un morceau de Gims paré pour la plage.

  

The Way We Touch 

Après «Feel Good» et «Tant pis pour elle», Charlotte Cardin convoquera cet été encore la sensualité.

  

Bring Your Love 

L'alliance d'une reine et d'une princesse de la pop - alias Madonna et Sabrina Carpenter - pour un tube imparable.

  

Pocahontas 

Rapidement certifié Single d'or (15 millions d'écoutes), «Pocahontas» de PLK va scintiller tout l'été.

  

Dracula 

Le tube de Tame Impala et JENNIE (échappée des Blackpink) a supplanté «Back to Friends» de Sombr au classement Billboard des musique rock et alternatives. 

 

Maladie (cheveux blonds)

La maladie de Mauvais Djo, membre du groupe Triangle des Bermudes qui avait signé l'un des succès surprise de l'été dernier avec «Charger», s'est répandue partout.

 

Pilé Pilé 

Mauvais Djo a aussi fait une percée spectaculaire dans le Top Singles avec «Pilé», qui a reçu un énorme succès sur les réseaux sociaux. 

 

Trophée 

Un refrain pour les Bleus par M. Pokora et L2B. 

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