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«Jason Bourne» : Matt Damon favorable à un sixième volet de la saga

L'acteur de 55 ans cherche le bon scénario. [© Theo Wargo / Getty Images via AFP]
Par CNEWS
Publié le

La franchise Jason Bourne pourrait un jour faire son retour au cinéma. Matt Damon a en effet révélé qu'il aimerait participer à un sixième volet. 

Matt Damon n’en a pas fini avec Jason Bourne. Celui qui sera la tête d’affiche du nouveau film de Christopher Nolan, «L’Odyssée», au cinéma le 15 juillet prochain, a expliqué dans une récente interview accordée au magazine Parade qu’il pourrait se glisser de nouveau dans la peau du célèbre agent de la CIA souffrant d’amnésie. 

«Nous cherchons toujours à (réaliser un autre volet) parce que nous avons adoré cette expérience. (...). Il y a donc toujours des tentatives pour écrire, pour imaginer une nouvelle histoire. Alors si vous avez des idées, faites-le-nous savoir», a déclaré avec humour l’acteur américain de 55 ans. 

Dix ans sans enquête

Les dernières aventures de ce héros imaginé par l’écrivain Robert Ludlum, remontent à dix ans. La saga compte au total cinq opus : «La mémoire dans la peau» (2002), «La mort dans la peau» (2004), «La vengeance dans la peau» (2007), «Jason Bourne : l’héritage» (2012) et «Jason Bourne» (2016). 

Sur le même sujet «Un métier impitoyable» : comment Hollywood a empêché Matt Damon d'être le père qu'il voulait pour ses quatre filles Lire

Matt Damon n’apparaît pas dans le quatrième volet, laissant la place à l’acteur Jeremy Renner. La franchise reste quant à elle très lucrative puisqu’elle a rapporté plus de 1,64 milliard de dollars de recettes au box-office mondial. 

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