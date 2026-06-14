«Jason Bourne» : Matt Damon favorable à un sixième volet de la saga

La franchise Jason Bourne pourrait un jour faire son retour au cinéma. Matt Damon a en effet révélé qu'il aimerait participer à un sixième volet.

Matt Damon n’en a pas fini avec Jason Bourne. Celui qui sera la tête d’affiche du nouveau film de Christopher Nolan, «L’Odyssée», au cinéma le 15 juillet prochain, a expliqué dans une récente interview accordée au magazine Parade qu’il pourrait se glisser de nouveau dans la peau du célèbre agent de la CIA souffrant d’amnésie.

«Nous cherchons toujours à (réaliser un autre volet) parce que nous avons adoré cette expérience. (...). Il y a donc toujours des tentatives pour écrire, pour imaginer une nouvelle histoire. Alors si vous avez des idées, faites-le-nous savoir», a déclaré avec humour l’acteur américain de 55 ans.

Dix ans sans enquête

Les dernières aventures de ce héros imaginé par l’écrivain Robert Ludlum, remontent à dix ans. La saga compte au total cinq opus : «La mémoire dans la peau» (2002), «La mort dans la peau» (2004), «La vengeance dans la peau» (2007), «Jason Bourne : l’héritage» (2012) et «Jason Bourne» (2016).

Matt Damon n’apparaît pas dans le quatrième volet, laissant la place à l’acteur Jeremy Renner. La franchise reste quant à elle très lucrative puisqu’elle a rapporté plus de 1,64 milliard de dollars de recettes au box-office mondial.