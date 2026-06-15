Festival de l’Alpe d’Huez 2027 : l’acteur et réalisateur Philippe Lacheau présidera le jury de la 30e édition

Succédant à la comédienne Audrey Lamy, l’acteur et réalisateur Philippe Lacheau sera le président du jury du 30e Festival de l’Alpe d’Huez qui se tiendra du 18 au 24 janvier 2027.

Une édition anniversaire présidée par le roi du box-office qui cumule à lui seul plus de 22 millions d’entrées. L’acteur, réalisateur et scénariste Philippe Lacheau présidera le jury du 30e Festival de l’Alpe d’Huez, ont annoncé les organisateurs ce lundi 15 juin. Il succède aux actrices Audrey Lamy, Elsa Zylberstein et Valérie Bonneton.

«Très heureux, fier et même ému d'être le président du jury du 30e anniversaire du Festival du film de comédie de l'Alpe d’Huez, là où je suis né en 2014 avec la projection de mon premier film 'Babysitting'. Les deux prix remportés avec ce film ont clairement changé ma vie. Ce souvenir restera le plus marquant de toute ma carrière c'est certain. Je prendrai donc ce rôle très au sérieux (même si on va beaucoup rigoler), conscient du pouvoir de ce festival pour faire rayonner les talents et modifier des trajectoires. Vive le cinéma, vive la comédie, vive le Festival de l'Alpe d'Huez», a déclaré le leader de la Bande à Fifi.

Un habitué de ce grand rendez-vous

Entre lui et le festival, c’est en effet une belle et longue histoire d’amour. Comme il l’a rappelé, Philippe Lacheau y a présenté son premier long-métrage en tant que réalisateur, avant d’être membre du jury en 2016, présidé cette année-là par Kad Merad. Il reviendra régulièrement défendre ses films «Alibi.com», «Nicky Larson», «Super-héros malgré lui», «Alibi.com 2» et «Marsupilami».

L’édition anniversaire des 30 ans du Festival International du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez se déroulera du 18 au 24 janvier 2027. Dans une vidéo pleine d'humour postée sur le compte Instagram de l'événement, Philippe Lacheau a tenu à rappeler, et de manière solennelle, qu'il sera «intransigeant sur la sélection des membres du jury, qui sera faite en fonction de leur niveau de ski».