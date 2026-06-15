«La Caverne du Pont-Neuf» : l'œuvre de JR enfin ouverte au public jusqu'au 28 juin à Paris

Réparée en un temps record après avoir été endommagée par les intempéries, «La Caverne du Pont-Neuf» de JR est enfin accessible au public depuis ce lundi. Une expérience à vivre jusqu'au 28 juin prochain.

Elle devait initialement être dévoilée le 6 juin dernier. Mais en raison d’un «phénomène météorologique exceptionnel» qui a endommagé la structure en toile, l’ouverture de la «Caverne du Pont-Neuf» imaginée par JR avait été reportée. Après une réparation d’urgence pour laquelle des équipes ont travaillé jour et nuit, cette installation éphémère est enfin ouverte au public depuis ce lundi 15 juin, 18h.

«Dans tous mes projets dans l'espace public depuis plus de vingt-cinq ans, j'ai toujours rencontré des difficultés énormes. C’était souvent à l'autre bout du monde, donc les gens ne s'en rendaient pas compte. Là, c'est au cœur de ma ville, de notre ville, et donc les gens ont pu voir à ciel ouvert le chantier (de reconstruction) au cœur de la place publique», a expliqué l’artiste de 43 ans dans un entretien à l’AFP.

Depuis plusieurs jours, Parisiens et touristes ont pu se familiariser avec cette œuvre imposante créée en hommage à Christo et Jeanne-Claude, tous deux aujourd’hui décédés, qui avaient empaqueté ce même Pont-Neuf en 1985. 120 mètres de long, 20 mètres de large, 2.400 m2 de surface au sol et une hauteur pouvant atteindre 18 mètres, autant de chiffres qui donnent le tournis.

Pour imaginer ce trompe-l’œil rocheux, l’artiste célèbre pour ses collages à travers le monde, s’est inspiré des carrières d’où proviennent les pierres de ce pont emblématique de la capitale achevé en 1607 et qui fut le premier à être doté de trottoirs pavés.

«Une expérience où le plein et le vide vivront en équilibre»

Si le spectacle est visible jusqu’au sommet de la Tour Eiffel, l’enchantement se poursuit aussi à l’intérieur. JR qui tient à préciser que le projet «n’a eu recours à aucun fonds public» et est financé grâce à la vente de ses œuvres ainsi que par des soutiens privés, a souhaité une expérience sensorielle unique. «C’est une traversée symbolique, une avancée vers l’inconnu, un voyage en soi. J’ai conçu le franchissement de 'La Caverne' comme une expérience où le plein et le vide vivront en équilibre», précise-t-il.

Pour ce faire, il a fait appel à Thomas Bangalder, l’ex-Daft Punk, pour concevoir la dimension sonore. «J’avais 10 ans lorsque Christo et Jeanne-Claude ont empaqueté le Pont-Neuf. C’est l’un des souvenirs artistiques qui m’a le plus marqué, un souvenir qui m’a accompagné de façon régulière : le jusqu’au-boutisme de cette œuvre fait d’elle la plus inspirante que j’aie pu contempler, pour aussi éphémère qu’elle fut. J’étais loin d’imaginer qu’un jour, l’opportunité me serait donnée de m’y associer jusqu’à ce que JR me lance cette invitation à lui rendre hommage», confie le compositeur et ancien partenaire de Guy-Manuel de Homem-Christo.

L’expérience se poursuit avec «Echoes» qui offre une performance en réalité augmentée et des séances «Spectacles» avec lunettes pour une incroyable exploration. Et tous les sens sont convoqués puisque «La Caverne» propose également une expérience olfactive menée par la journaliste et autrice Sarah Bouasse et de la maison de parfumerie Odore Scola. «Les accords que nous avons composés n’ont pas pour but de plaire ou de sentir ‘bon’ - comme c’est le cas d’un parfum classique - mais d’aider au voyage immersif proposé par l’installation », détaillent les créatrices.

Cette œuvre monumentale est accessible à pied gratuitement 24h/24 jusqu’au 28 juin prochain. Et à ceux qui auraient peur de souffrir des fortes chaleurs annoncées se rassurent, la structure «fonctionne comme une vraie caverne ou presque». «On a fait des tests pendant la canicule il y a deux semaines et (elle) a toujours été 15°C moins chaude que l'extérieur», promet-il.