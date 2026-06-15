L’actrice Anne Schedeen, qui incarnait la mère dans la série culte «Alf», est morte

Connue pour son rôle dans la sitcom culte de la fin des années 1980 «Alf», la comédienne américaine Anne Schedeen est décédée dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 juin 2026. Elle avait 77 ans.

Inoubliable mère de famille dans la sitcom «Alf», Anne Schedeen - Luanne Ruth Schedeen de son vrai nom - est morte à 77 ans, a tristement annoncé ce lundi 15 juin sa famille via un post Facebook.

«Elle laisse derrière elle un héritage extraordinaire : une énergie créative débordante, un humour vif et incisif, un amour profond pour sa famille, une adoration pour les petits chiens, une haine farouche de Trump, une passion pour la chasse aux bonnes affaires dans les friperies et un amour pour les belles histoires», ont écrit ses proches.

Son agent, Tom Markley, PDG et président de Metropolitan Talent Agency, a également confirmé la nouvelle. «Anne était une véritable artiste et une amie. Unique en son genre. Elle va me manquer», a-t-il déclaré. La cause du décès n'a pas été révélée.

Facebook Anne Schedeen

«Repérée par un grand agent»

Née le 8 janvier 1949 à Portland, dans l’Oregon, Anne Schedeen avait commencé l’art dramatique dès son plus jeune âge. Elle a confié un jour au Washington Post avoir commencé à jouer la comédie à l'âge de six ans «avec des théières et des fleurs», et avoir ensuite pris des cours d'art dramatique au Portland Civic Theater. Après avoir joué dans des dîners-spectacles à Hawaï, elle s’était installée à New York pour poursuivre une carrière d’actrice, faisant ses débuts dans des troupes de théâtre.

«L'attente a été longue. J'ai vendu des vêtements, j'ai été mannequin, mannequin pour des chaussures », avait-elle raconté. «J'ai joué dans des troupes de théâtre d'été et j'ai tourné une publicité. Puis j'ai été repérée par un grand agent. Un mois plus tard, j'avais un contrat avec Universal. Je pensais venir ici, prendre des cours d'escrime, conduire une petite Thunderbird et me prélasser au bord de la piscine. Au lieu de ça, j'étais la fille dans la série ‘Marcus Welby, MD’.»

Aperçue par la suite dans de nombreuses séries telles que «L’incroyable Hulk», «L’Homme qui valait trois milliards», «Magnum», «Arabesque» ou encore «Friends», la comédienne n’aura en revanche fait que peu d’incursion notable au cinéma hormis dans «Vengeance froide» en 1996.

Un épisode d'«Alf» «nécessitait 25 heures de tournage»

Elle était surtout connue pour son rôle dans «Alf» qui narrait, dans les années 1980, les aventures rocambolesques d’un extraterrestre volubile ayant élu domicile chez une famille d’Américains. Pour triste mémoire, il y a deux ans la série avait perdu un autre de ses membres, Benji Gregory, qui jouait le fils de la famille Tanner. Il avait été retrouvé mort dans sa voiture à seulement 46 ans.

Comme le relève THR, la comédienne avait confié avoir été séduite par la tonalité humoristique de la série. «Quand Alf est arrivé, c'était la saison des pilotes», dit-elle. «Je lisais des scénarios à n'en plus finir. J'ai failli m'engager dans un projet, puis je me suis retirée à la dernière minute. Ensuite, j'ai lu Alf. Je me suis dit : “C'est drôle. Ça me fait rire.” J'ai rencontré l'équipe, j'ai découvert Alf, et j'ai été encore plus convaincue de vouloir le faire.»

Cependant, elle avait révélé à People que travailler sur la série n’avait rien d’une sinécure. «Extrêmement lent, chaud et fastidieux. Une scène avec Alf prenait une éternité. Un épisode de 30 minutes nécessitait entre 20 et 25 heures de tournage. Certains acteurs avaient des personnalités difficiles. C’était une grande famille dysfonctionnelle.», avait-elle confié.