Steven Spielberg : ce projet avec Colman Domingo qui ne verra jamais le jour

Steven Spielberg avait prévu de porter sur grand écran l'opéra «Porgy and Bess». Mais le réalisateur, qui avait confié l'un des rôles à Colman Domingo, a finalement décidé d'abandonner le projet.

Un film que le public ne verra jamais. Steven Spielberg a révélé avoir renoncé à un long-métrage consacré aux frères Gershwin et à leur opéra «Porgy and Bess», une adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Dorothy et DuBose Heyward, elle-même inspirée du roman «Porgy», publié en 1925. Pourtant, le film était déjà bien avancé et l'acteur Colman Domingo devait en tenir l'un des rôles principaux.

«J'allais faire un film sur le processus d'écriture et de mise en scène de ‘Porgy and Bess’», une œuvre centrée sur l'histoire d'une communauté afro-américaine de Caroline du Sud au début des années 1930, a confié le cinéaste dans le podcast «Good Hang». «J’avais un scénario, j’étais enthousiaste», a-t-il poursuivi, et Colman Domingo était sur le point de rejoindre l'aventure.

«Quand il est arrivé, c’était la première fois que je le voyais. Mais juste après notre rencontre, j’avais l’intention de lui confier le rôle de Todd Duncan», a affirmé le papa d'«E.T». Mais alors qu'une grande partie de la distribution était déjà réunie, il a été gagné par le doute. «J'ai eu, chose rare à ce stade d'un projet, une sorte de révélation et j'ai décidé de tout arrêter», a raconté le cinéaste de 79 ans, trois fois oscarisé.

«C'est la seule raison pour laquelle Colman et moi n'avons pas travaillé ensemble à ce moment-là». Les deux hommes ont finalement collaboré par la suite, notamment sur «Disclosure Day», le nouveau film de science-fiction de Steven Spielberg, actuellement à l'affiche.