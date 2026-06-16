Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

«Le Seigneur des Anneaux : The Hunt of Gollum» : Anya Taylor-Joy incarnera une elfe

L'actrice incarnera l’alliée redoutable du roi Thranduil. [REUTERS/Mario Anzuoni]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Anya Taylor-Joy rejoint le casting du préquel du «Seigneur des Anneaux», «The Hunt for Gollum», attendu en salles en décembre 2027.

Ce sera sa troisième incursion dans une franchise phare de Warner Bros. Après «Furiosa» (le préquel de «Mad Max : Fury Road») et la trilogie «Dune», Anya Taylor-Joy rejoint le casting du film «Le Seigneur des anneaux : The Hunt of Gollum», annonce Variety.

Dans ce nouveau volet de la saga, l’actrice, par ailleurs bientôt à l’affiche de la série Apple TV «Lucky» à découvrir à partir du 15 juillet, incarnera une elfe Sindar du Royaume sylvestre.

Son personnage est présenté comme l’alliée redoutable du roi Thranduil (interprété par Lee Pace comme dans la trilogie du «Hobbit»).

Anya Taylor-Joy rejoint ainsi au casting Andy Serkis (Gollum/Sméagol), Jamie Dornan (qui reprend le rôle d’Aragorn jadis tenu par Viggo Mortensen), Ian McKellen (Gandalf le Gris), Elijah Wood (Frodon Sacquet), mais aussi Kate Winslet qui incarnera Marigol et Leo Woodall qui sera Halvard.

Sur le même sujet «Le Seigneur des Anneaux» : l'animateur Stephen Colbert co-écrit le scénario d'un nouveau film Lire

«Le Seigneur des anneaux : The Hunt of Gollum» est attendu en salles le 15 décembre 2027.

cultureCinémaLe seigneur des anneaux

À suivre aussi

Jason Bateman se souvient du conseil de Katharine Hepburn au début de sa carrière
Fête de la musique 2026 : ces 4 rendez-vous à ne pas manquer
«The Giaccomo» : un faux documentaire déjanté sur un influenceur en quête d'un million d'abonnés

Ailleurs sur le web

Dernières actualités