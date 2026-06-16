«Le Seigneur des Anneaux : The Hunt of Gollum» : Anya Taylor-Joy incarnera une elfe

Anya Taylor-Joy rejoint le casting du préquel du «Seigneur des Anneaux», «The Hunt for Gollum», attendu en salles en décembre 2027.

Ce sera sa troisième incursion dans une franchise phare de Warner Bros. Après «Furiosa» (le préquel de «Mad Max : Fury Road») et la trilogie «Dune», Anya Taylor-Joy rejoint le casting du film «Le Seigneur des anneaux : The Hunt of Gollum», annonce Variety.

Dans ce nouveau volet de la saga, l’actrice, par ailleurs bientôt à l’affiche de la série Apple TV «Lucky» à découvrir à partir du 15 juillet, incarnera une elfe Sindar du Royaume sylvestre.

Son personnage est présenté comme l’alliée redoutable du roi Thranduil (interprété par Lee Pace comme dans la trilogie du «Hobbit»).

Anya Taylor-Joy rejoint ainsi au casting Andy Serkis (Gollum/Sméagol), Jamie Dornan (qui reprend le rôle d’Aragorn jadis tenu par Viggo Mortensen), Ian McKellen (Gandalf le Gris), Elijah Wood (Frodon Sacquet), mais aussi Kate Winslet qui incarnera Marigol et Leo Woodall qui sera Halvard.

«Le Seigneur des anneaux : The Hunt of Gollum» est attendu en salles le 15 décembre 2027.