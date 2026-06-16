Paris La Défense Arena : pourquoi le site s'appellera-t-il Plenitude Arena dès le 1er juillet ?

Paris La Défense Arena va à nouveau changer de nom. La plus grande salle couverte d’Europe, pouvant accueillir jusqu'à 45.000 spectateurs, sera rebaptisée Plenitude Arena à partir du 1er juillet.

Ne l’appelez plus Paris La Défense Arena. La plus grande salle couverte d’Europe changera de nom à compter du 1er juillet pour devenir Plenitude Arena. La salle a en effet annoncé ce mardi un nouveau partenariat de «naming» pour au moins sept ans avec le fournisseur d’énergie engagée Plenitude.

Un nouveau nom qui entend confirmer le site comme une référence mondiale en matière de divertissement, mais aussi l’inscrire dans une transition énergétique durable avec pour ambition de devenir une référence de l’industrie événementielle responsable.

«Paris La Défense Arena est devenue une référence en Europe et est aujourd'hui à un moment charnière de son développement. Dès la conception, nous avons intégré la responsabilité environnementale comme une exigence. Aujourd'hui, nous ne voulons pas nous arrêter là», a souligné Frédéric Longuépée, Président de l’Arena dans un communiqué, pour qui «la responsabilité environnementale n'est pas un coût» mais «un levier de performance» afin de faire de Paris La Défense Arena une salle toujours plus «innovante, responsable, tournée vers les événements les plus marquants de la scène mondiale».

Concrètement, ce partenariat permettra entre autres de mettre en place des outils d’optimisation énergétique et le développement de solutions visant à réduire les consommations énergétiques des équipements et infrastructures.

Troisième changement de nom

Ce n’est pas la première fois que la salle de concert pouvant accueillir jusqu’à 45.000 spectateurs est rebaptisée. Officiellement inaugurée sous le nom de U Arena en octobre 2017 avec un concert des Rolling Stones, l’enceinte avait été renommée Paris la Défense Arena en 2018, avec pour ambition à l’époque de devenir le symbole de la transformation du quartier d’affaires en lieu de vie.

Huit ans plus tard, la mission est accomplie. Depuis son inauguration, la salle a accueilli 7 millions de spectateurs autour d’événements internationaux d’envergure, faisant de l’enceinte un acteur majeur du divertissement en Europe. Elle a notamment accueilli les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. C’est également à Paris La Défense Arena que Taylor Swift a donné le coup d’envoi de sa tournée européenne «The Eras Tour». Elle accueillera par ailleurs le grand retour de Céline Dion sur scène dès septembre prochain.

Outre la star québécoise ou encore Bad Bunny, qui y donnera lui deux dates les 4 et 5 juillet prochains, la Plenitude Arena accueillera pour la saison 2026/2027 une centaine d’événements. Une saison annoncée comme l’une des plus importantes depuis son inauguration. Une trentaine d'événements avaient été organisés lors de l'ouverture pour atteindre 90 rendez-vous cette année.