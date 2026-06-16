«Toy Story 5» : que vaut le nouveau volet de la saga ?

Trente ans après ses débuts, la saga «Toy Story» signe son grand retour au cinéma ce mercredi avec un cinquième volet qui voit les retrouvailles de Woody avec ses anciens copains. Pour le meilleur et pour le pire.

Vers l'infini et au-delà. Sept ans après «Toy Story 4» qui a dépassé le milliard de dollars de recettes au box-office mondial, la célèbre bande de jouets aimée par des millions d'enfants revient dans un cinquième opus en salles ce mercredi 17 juin. On les avait laissés profondément affectés par le départ de Woody, l’illustre cowboy, qui avait choisi de quitter ses petits camarades pour vivre son histoire d’amour avec la Bergère. Il avait remis de ce fait son étoile de shérif à la cowgirl Jessie et fait ses adieux à Buzz l’éclair, son astronaute préféré, dans une ultime scène à la fête foraine.

Mais contre toute attente, cette rupture n’était pas vraiment définitive puisque le leader de la troupe qui a au passage un peu vieilli au vu de sa calvitie «éblouissante», se voit appeler à la rescousse dans ces nouvelles aventures des studios Pixar réalisées par Andrew Stanton, coscénariste des quatre précédents opus et lauréat de deux Oscars pour «Le monde de Nemo» et «Wall-E».

Désormais âgée de 8 ans, la jeune Bonnie, introvertie et solitaire, peine à se faire des amis. Ses parents lui offrent une tablette numérique en forme de grenouille, prénommée Lilypad et à qui Laura Felpin prête sa voix dans la version française, qui permet à la fillette de discuter en ligne avec certaines de ses connaissances. Effrayés par la sophistication de cette nouvelle arrivante, Jessie, Fourchette et les autres jouets, dits «traditionnels», vont tout mettre en œuvre pour garder leur place dans le cœur des enfants qui ne jurent que par les nouvelles technologies. Et pour mener à bien cette mission, la présence de Woody est indispensable.

Pixar surfe sur la nostalgie

Ce cinquième volet reprend tous les ressorts qui ont contribué au succès de la franchise dans une narration plutôt classique. Alors fallait-il relancer une saga que l’on croyait définitivement terminée ? Le célèbre cowboy et sa bande méritaient-il vraiment d’être ressortis du placard ? Ressent-on la même émotion que par le passé ? La réponse est non, mais on ne boude pas notre plaisir de retrouver tous ces héros attachants et la magie qui les entoure. Pixar surfe sur la nostalgie, espérant tout de même au passage cartonner au box-office en misant sur la poule aux œufs d'or et appelant en renfort des stars comme Taylor Swift qui signe le titre «I knew it, I knew you».

On se réjouit de voir le personnage de Jessie, apparu dans l'épisode 2, davantage développé. Avec son fidèle destrier Pile-Poile, notre héroïne drôlissime et pleine d’énergie n’a aucune envie de prendre la poussière sur l’étagère et souhaite que Bonnie arrête d’être connectée et joue avec de «vrais» amis. Autour d’elle, se greffent de nouveaux jouets, dont Rouleau Pote, un jouet éducatif en forme de rouleau de papier toilette pour apprendre la propreté, Snappy, un vieil appareil photo numérique, et Atlas, un hippopotame en plastique doté d’un GPS. Trois recrues respectivement doublées par Jonathan Cohen, Marine Leonardi et Jean-Pascal Zadi.

«Toy Story 5» reprend des thèmes chers déjà traités comme l'amitié et l'abandon - au risque de tourner en rond et de laisser les fans de la première heure sur le bord de la route -, tout en abordant des enjeux contemporains. Ici, les enfants sont hypnotisés par les écrans et la soirée pyjama se transforme en long tête-à-tête avec sa machine sans connexion avec le monde extérieur... et accessoirement les copains. Un constat qui ne surprendra pas les parents présents dans la salle, eux-mêmes souvent dépendants à leur smartphone, mais questionnera peut-être les jeunes adolescents.