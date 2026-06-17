«Austin Powers» : Mike Myers laisse entendre qu’un quatrième film va voir le jour

Mike Myers a profité d'une question d'un fan pour révéler qu'un quatrième volet des aventures de l'espion déjanté Austin Powers était prévu.

Il n’a pas été très loquace, mais Mike Myers, 64 ans, a affirmé qu'un quatrième film «Austin Powers» était en préparation.

Invité récemment de l'émission «Trevor Noah's World Cup Watch Party», l’acteur - qui incarne actuellement Austin Powers dans une nouvelle publicité pour Verizon - s'est vu demander par un fan : «Verra-t-on un jour un 'Austin Powers 4' ?»

La star, dont le dernier rôle principal au cinéma remonte au dispensable «The Love Guru», sorti en 2008, a alors simplement répondu : «Oui !», sans rien ajouter de plus sur le sujet.

Le dernier volet d'«Austin Powers» - trilogie d'espionnage parodique au succès mondial narrant les aventures d'un extravagant espion britannique des années 1960 (interprété par Mike Myers) cryogénisé pendant trente ans et ramené à la vie dans les années 1990 pour combattre son vieil ennemi (le Dr Evil, également interprété par Mike Myers) - est sorti il y a déjà plus de vingt-cinq ans.

Pour triste mémoire, Verne Troyer, qui incarnait Mini-Moi dans les films, est mort à 49 ans, en avril 2018. L'acteur américain, qui mesurait 81 cm, avait acquis une notoriété mondiale en interprétant l'acolyte de l'antagoniste d'Austin Powers.