Muse : le groupe de rock britannique annonce trois concerts en France en 2026

Le groupe de rock britannique Muse annonce son retour en France avec trois concerts en 2026 dans le cadre de son «The Wow! Signal Tour».

Ils compteront parmi les événements rock les plus importants de l'année : Muse vient d'annoncer trois concerts en France en 2026. Ces shows seront organisés dans le cadre de la tournée accompagnant la sortie du nouvel album du groupe, «The Wow! Signal», prévue le 26 juin prochain (Warner Records).

Le trio britannique - composé de Matthew Bellamy (chant, guitare, piano), Christopher Wolstenholme (basse) et Dominic Howard (batterie) - se produira le 27 novembre prochain à la Plenitude Arena (nouveau nom de Paris La Défense Arena, à compter du 1er juillet), puis les 3 et 4 décembre prochain à la Sud de France Arena de Montpellier.

Des préventes pour les détenteurs de l’album et cartes Mastercard ont lieu depuis ce mercredi 17 juin, 10h. Une prévente Live Nation est également organisée dès ce jeudi 18 juin. Quant à la vente générale, elle ouvrira ce vendredi 19 juin, à 10h.

En plus de trente ans de carrière, Muse a vendu plus de 30 millions d’albums dans le monde et décroché deux Grammy Awards du meilleur album rock pour «The Resistance» (2009) et «Drones» (2015).

Annoncé depuis l’espace en mars dernier avec le single «Be With You», son dixième opus, «The Wow! Signal» est un album-concept sur des thématiques liées à l'espace, à la technologie et aux grandes questions existentielles et se composera de titres rock électro très accrocheurs, à l’instar de «Nightshift Superstar», sorti le 11 juin dernier.