«X-Men : Apocalypse» : un membre de la production révèle le chaos qui se jouait en coulisses

Invité du podcast américain «Half the Picture», John Ottman, collaborateur de longue date du réalisateur Bryan Singer, est revenu sur le cauchemar qu’aura été le tournage du film «X-Men : Apocalypse» en 2016.

Marqué à vie. Collaborateur historique du réalisateur controversé Bryan Singer, John Ottman s’est confié sur les coulisses désastreuses du tournage de «X-Men : Apocalypse» en 2016, qui faisait suite à «X-Men : Days of Future Past» sorti en salles deux ans plus tôt. Si ce dernier avait été un succès retentissant auprès du public, le second projet aura été une catastrophe du début à la fin selon ses propos au micro du podcast «Half the Picture».

John Ottman révèle notamment qu’avant même le tournage du film, il avait fait part de ses craintes concernant les incohérences du scénario, et le fait que la dernière partie de l’histoire n’était pas finalisée. L’implication de Bryan Singer se trouvant affectée par les accusations de viols, d’actes pédophiles et de comportements toxiques qui pesaient contre lui, John Ottman s’est retrouvé face à une montagne de problèmes à gérer en urgence.

«On m'a donné le scénario, et j'avais des pages et des pages de notes. Je voyais déjà des choses qui allaient me retomber dessus. Pour ma propre santé mentale, je ne pouvais pas laisser le scénario tel quel. Puis on est entrés en production et on s'est retrouvés sans le troisième acte. Cela peut arriver, et j'imagine que Marvel fait parfois les choses ainsi. Ils n'ont pas de fin et ils improvisent», a-t-il lancé.

Un Manque de logique

Dos au mur, John Ottman affirme s’être retrouvé à organiser des réunions improvisées avec les assistants-réalisateurs pour «trouver des idées» et les incorporer à l’écran. Il précise que plusieurs scènes ont été doublées par les comédiens après le tournage afin de rendre les dialogues plus cohérents. Des révélations qui expliquent le manque cruel de logique narrative pointée par certains fans. Pour rappel, après l’accueil mitigé de ce film à sa sortie en salles, la franchise X-Men a finalement pris fin quand «X-Men : Dark Phoenix» a réalisé un bide monumental en 2019.

Les fans ont dû patienter un long moment avant de retrouver les héros à l’écran. Désormais intégré dans le MCU (Marvel Cinematic Universe), certains personnages incontournables ont fait des apparitions dans divers films, à l’instar de Wolverine dans le dernier volet de «Deadpool». Plusieurs d’entre eux seront présents dans «Avengers : Doomsday», le 16 décembre prochain au cinéma.