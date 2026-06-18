40 ans de la mort de Coluche : ce jour où l'humoriste annonçait sa candidature à l'élection présidentielle

Il y a 40 ans, le 19 juin 1986, Coluche perdait la vie dans un accident de moto après avoir fédéré autour de lui un public fidèle avec son humour sans langue de bois, et fait rire jaune la classe politique, lorsqu’en mars 1980 il annonçait sa candidature à l’élection présidentielle.

Une farce devenue trop sérieuse ? Nez rouge, lunette ronde, salopette en jean, langage fleuri, Coluche a marqué le paysage humoristique et social avec ses sketchs sans langue de bois. Mais le 30 octobre 1980, les projecteurs se braquaient sur Michel Colucci, de son vrai nom, pour une tout autre raison. Ce jour-là, le comique de 36 ans, récemment remercié par plusieurs radios pour son franc-parler, annonce officiellement sa candidature à l’élection présidentielle de mai 1981, lors d’une conférence de presse donnée depuis le théâtre du Gymnase-Marie Bell, à Paris.

«Comme on a voté pendant trente ans pour des gens compétents et intelligents, je propose que l’on vote aujourd’hui pour un imbécile qui n’y connaît rien, c’est-à-dire moi», déclarait-il lors de cette conférence, avec l’envie de représenter ceux que l’on n’entend pas et de rallier les abstentionnistes, comme en témoignait à l’époque son célèbre appel.

«J’appelle les fainéants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pédés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, les artistes, les taulards, les gouines, les apprentis, les Noirs, les piétons, les Arabes, les Français, les chevelus, les fous, les travestis, les anciens communistes, les abstentionnistes convaincus, tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques à voter pour moi, à s’inscrire dans leur mairie et à colporter la nouvelle. Tous ensemble pour leur fo*tre au cul avec Coluche», lançait ainsi le comédien dans une tribune relayée notamment par Charlie Hebdo.

Une candidature aux airs de farce qui prendra un autre tournant. D’abord médiatisé, puis crédité dans les sondages de 10 à 16 %, Coluche commençait à inquiéter la classe politique établie, notamment la gauche, qui craignait un report de voix.

Coluche jette l’éponge peu avant l’élection

Une campagne qu'il ne mènera toutefois pas à son terme. Un peu plus de cinq mois après avoir annoncé sa candidature et six semaines avant le premier tour attendu le 26 avril 1981, l’humoriste finissait par se désister. Victime de pressions et de menaces de mort, censuré par les médias, Coluche, qui n’avait pas récolté ses 500 signatures, annonçait le 15 mars 1981 à Strasbourg se retirer de la course à la présidentielle.

«Je ne veux pas de responsabilités politiques», avait-il déclaré lors de cette conférence de presse dont des extraits sont disponibles sur le site de l'INA, critiquant au passage la classe politique. «J’ai vu d’assez près certains représentants des partis politiques puissants (…) pour savoir qu’ils veulent gagner les élections et moi je voudrais que ce soient les Français qui gagnent les élections», poursuit-il. «Dans l’état actuel de ma candidature et de la censure, je préfère que ma candidature s’arrête parce qu’elle commence à me gonfler», continuait l’humoriste, toujours crédité de 9 % dans les sondages selon lui, mettant fin à cette aventure politique.

Dans l'entre-deux-tours, Coluche appellera finalement à voter contre le président sortant Valéry Giscard d’Estaing, et pour François Mitterrand, élu président le 10 mai 1981, avec 51,7% des voix.