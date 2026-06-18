Garden Parvis : le festival de retour à Paris La Défense dès ce jeudi

Dès ce jeudi et jusqu’au 30 juillet prochain, se tient la nouvelle édition du festival Garden Parvis à Paris La Défense avec des rendez-vous éclectiques ouverts à tous et entièrement gratuits.

Pendant six semaines, l’ambiance sera à la fête au pied de la Grande Arche de la Défense. A partir de ce jeudi 18 juin, et jusqu’au 30 juillet prochain, le festival Garden Parvis proposera des concerts, des animations et des expériences conviviales, des sessions sportives et une offre de restauration. Et pour ouvrir les festivités, cette édition déroulera le tapis rouge au duo Lilly Wood & The Prick.

Des performances live seront programmées chaque semaine avec «les mardis consacrés à la découverte de la scène émergente et les jeudis dédiés aux têtes d’affiche», détaillent les organisateurs. Parmi les invités, on retrouvera Léo Meynard, alias St Graal, révélé grâce au morceau «Je t’emmènerai», le chanteur pop Styleto, le groupe belge Colt, le rappeur nantais Cielbleu, ou encore le projet indie rock Requin Chagrin emmené par Marion Brunetto.

Musique, sport et gastronomie

Un blind test musical sera organisé chaque lundi, de 18h30 à 20h, et animé par l’artiste Léa Elka. Les enfants pourront eux aussi faire la fête, danser et se maquiller dans le cadre de «La boom des kids» le mercredi, de 15h à 17h, tandis que les parents reproduiront certaines chorégraphies cultes de films et de grands classiques musicaux lors du «Shake Hits» qui se déroulera le samedi, de 17h à 18h30.

Quant aux sportifs - novices ou confirmés -, ils auront la possibilité de s’initier au pickleball, le phénomène venu tout droit des États-Unis, sur deux terrains mis à disposition tous les jours. Il s’agit d’une discipline «à mi-chemin entre le tennis, le ping-pong et le badminton». Et après l’effort, le réconfort avec une large sélection de plats issus des quatre coins du monde servis au sein du food court.

Gratuite et ouverte à tous, la programmation complète du festival Garden Parvis est à retrouver ici.