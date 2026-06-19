Le Grinch : une suite du film culte en préparation avec Jim Carrey

Plus de vingt-cinq ans après le succès de «Le Grinch», l'acteur Jim Carrey serait sur le point de se glisser à nouveau dans la peau de son personnage culte. Une suite est actuellement en développement.

Le Grinch revient semer la pagaille à Chouville. Selon plusieurs médias américains, dont «The Hollywood Reporter», une suite de la comédie familiale culte est actuellement en préparation chez Universal Pictures. Et bonne nouvelle pour les fans : l'acteur canado-américain Jim Carrey serait en négociations pour reprendre le rôle de la célèbre créature verte détestant Noël, imaginée en 1957 par l’écrivain pour enfants Dr Seuss.

Déjà aux commandes du premier volet sorti en 2000, Ron Howard devrait également réaliser cette nouvelle aventure, qui n'a pas encore de titre, et la produire aux côtés de son complice d'Imagine Entertainment, Brian Grazer. Quant au scénario, il a été confié à Alec Berg, Jeff Schaffer et David Mandel, qui ont déjà travaillé ensemble sur l'adaptation du film «Le Chat chapeauté» (2004), autre œuvre emblématique de Dr Seuss.

Adapté du livre «Le Grincheux qui voulait gâcher Noël», le premier film avait connu un immense succès, récoltant plus de 350 millions de dollars au box-office mondial (environ 305 millions d’euros). Il avait également été récompensé par l'Oscar des meilleurs maquillages, grâce notamment à l'impressionnante transformation de Jim Carrey.

Pour l'heure, aucun détail sur l'intrigue ni sur la date de sortie n'a été révélé.