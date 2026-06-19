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Le producteur Tay Keith, collaborateur de Travis Scott, Drake et Beyoncé, retrouvé mort à son domicile

L'an dernier, Tay Keith figurait sur la liste Forbes des 30 artistes de moins de 30 ans les plus prometteurs dans le domaine de la musique. [Phillip Faraone / Getty Images via AFP]
Par CNEWS
Publié le

Le producteur de hip-hop Tay Keith, notamment à l'origine des titres «Sicko Mode» de Travis Scott et «Nonstop» de Drake, a été retrouvé mort à son domicile lors d'un contrôle de police. Il avait 29 ans.

Le rap US vient de perdre une de ses étoiles montantes. Le producteur de musique Tay Keith, collaborateur d’artistes renommés tels que Drake, Travis Scott, Eminem et Beyoncé, a été retrouvé mort ce jeudi 18 juin dans son appartement à Nashville, dans le Tennessee.

La cause du décès n'a pas été communiquée, mais une autopsie est en cours. La police de Nashville a déclaré qu’il avait été retrouvé mort par des agents après avoir effectué un contrôle de routine, mais qu'«aucun acte criminel n'est suspecté» dans son décès.

Producteur de rap originaire de Memphis, et de son vrai nom Brytavious Chambers, Tay Keith a également collaboré avec des artistes tels que Lil Baby, Sexyy Red, 21 Savage et J Cole. Il est surtout connu pour avoir coproduit le tube de Scott, «Sicko Mode», qui lui avait valu une nomination aux Grammy Awards en 2019. Il avait été nommé une seconde fois dans la catégorie meilleure chanson rap en 2024 pour son travail sur la chanson «Rich Flex» de Drake et 21 Savage.

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L'an dernier, il figurait sur la liste Forbes des 30 artistes de moins de 30 ans les plus prometteurs dans le domaine de la musique.

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