«Spider-Man : Brand New Day» fait un carton avec ses préventes

Attendu au cœur de l'été, «Spider-Man : Brand New Day» comptabilise déjà un très grand nombre de préventes aux Etats-Unis, a fait ce jeudi savoir Deadline.

À peine quatre ans après que «Spider-Man: No Way Home» a pulvérisé des records avec 1,9 milliard de dollars de recettes au box-office mondial (soit 1,66 milliard d'euros environ), le nouveau Spider-Man de Tom Holland commence déjà à affoler les compteurs.

Réalisée par Destin Daniel Cretton, «Spider-Man : Brand New Day», la nouvelle suite des aventures de l’Homme-araignée, a enregistré les meilleures préventes de billets pour son premier jour réalisées depuis cinq ans, selon un article publié ce jeudi par Deadline.

«La dernière fois que nous avons enregistré des préventes aussi importantes, c'était pour ‘Spider-Man : No Way Home’», y est-il indiqué. Sorti en 2021 «No Way Home» avait déjà accumulé environ 78 millions de dollars (près de 68 millions d’euros) de préventes avant de réaliser le deuxième meilleur démarrage de tous les temps au box-office américain (avec 260,1 millions de dollars soit 226,7 millions d’euros), derrière un autre film de super-héros, «Avengers : Endgame» (357,1 millions de dollars soit 311,5 millions d’euros ) sorti en 2019.

De bon augure pour «Brand New Day» donc, dont une nouvelle impressionnante bande-annonce a par ailleurs été dévoilée ce jeudi, avec notamment Mark Ruffalo dans la peau de Hulk.

«Spider-Man : Brand New Day» sortira le 29 juillet 2026.