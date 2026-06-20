Été 2026 : ces 5 cahiers de vacances pour adultes à emporter sur la plage

Chaque été, ils refont surface dans les rayons des librairies. Longtemps réservés aux écoliers, les cahiers de vacances séduisent désormais aussi les adultes. Voici 5 références à feuilleter entre deux baignades pour se divertir tout en faisant chauffer ses neurones.

Le plus littéraire

© Marabout

Avec ce cahier imaginé par Maïté Defives, plus connue sous le nom de MademoiselleLit, les grandes œuvres littéraires se (re)découvrent de façon ludique. Mots fléchés, quiz, textes à trous, coloriages : près de 200 jeux invitent à tester ses connaissances aux rayons fiction, autobiographie, romans graphiques... Les exercices explorent tous les genres, tandis que des encadrés «Le saviez-vous ?» distillent des anecdotes sur les auteurs. De quoi réviser ses classiques sans avoir l'impression de retourner sur les bancs de l'école.

Cahier de vacances Littérature, éd. Marabout, 7,90€.

Le plus royal

© Fayard

Certains préféreront peut-être remonter le temps pour partir à la rencontre des souverains qui ont façonné l'Histoire. Dans ce cahier de vacances, le célèbre animateur Stéphane Bern ouvre les portes des plus grandes cours d'Europe, de la France à l'Angleterre en passant par l'Italie. Au fil des quiz, énigmes, anagrammes, charades et autres rébus, les lecteurs croisent rois, reines et autres personnages de l'ombre ayant joué un rôle clé. Le tout est ponctué par «Le petit mot de Stéphane», une anecdote, une confidence ou un éclairage historique. Idéal pour les amateurs de têtes couronnées et de rivalités dynastiques.

Cahier de vacances Rois et Reines, Stéphane Bern, éd. Fayard, 9,90€.

Le plus cocooning

© Larousse

Pour une parenthèse de douceur, plongez dans l'univers tendre et réconfortant de Molang. Ce petit personnage débordant d'optimisme et son inséparable compagnon Piu Piu, plus discret, invitent les lecteurs à lever le pied. Dans ce cahier de vacances kawaii à glisser dans sa valise, on rit, on dessine, on s'entraide, on s'accorde des moments cocooning et on savoure les petits bonheurs du quotidien. On y trouve des mots mêlés, des tests, des jeux de cherche et trouve, des cosy coloriages ou encore des recettes faciles à réaliser. Chaque page offre une dose de bonne humeur.

Cahier de vacances Cosy Molang, éd. Larousse, 6,95€.

Le plus mythologique

© Marabout

Le 15 juillet prochain, Christopher Nolan embarquera les spectateurs dans l’univers de «L'Iliade et l'Odyssée». Pour patienter - ou prolonger l’aventure après la séance - ce cahier de vacances propose de partir sur les traces d’Ulysse via 200 mini-jeux. On échappe au Cyclope, on rend visite à la magicienne Circé et on tente de résister au chant envoûtant des sirènes. Cette escale mythologique est signée Laurenne Massy-Legrand, alias Laurenne Raconte, professeure d'histoire-géographie et créatrice du compte Instagram «Les Minutes de l'Histoire».

Cahier de vacances L'Illiade et l'Odyssée, Laurenne Raconte, éd. Marabout, 7,90€.

Le plus patriote

© Hachette Pratique

De la Bretagne à la Provence, en passant par l’Île-de-France, le Pays basque et l’Île de beauté, ce cahier de vacances propose un véritable tour de France. Sur la route, les cigales chantent, les saveurs locales - camembert, kouign-amann, etc - ouvrent l’appétit, et on est même amenés à compléter le célèbre refrain de Pierre Bachelet sur les corons. Un compagnon idéal pour les amoureux de patrimoine, de traditions, de gastronomie et tous ceux qui pensent connaître l’Hexagone sur le bout des doigts.

Cahier de vacances Spécial France, éd. Hachette Pratique, 9,95€.