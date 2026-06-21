Charles III : le roi va publier sa fiche d'impôts, une première pour un monarque britannique

La déclaration d’impôts du roi Charles III sera publiée dans les prochains jours, une démarche historique au sein de la monarchie britannique.

Jamais dans l’histoire de la monarchie britannique, un roi n’avait rendu publique sa déclaration d’impôts. Ce sera prochainement chose faite. Le roi Charles III va publier dans les prochains jours sa fiche d'imposition pour l'année fiscale 2024-2025, a annoncé samedi l'agence Press Association.

Une démarche historique qui s’inscrit dans un objectif de «clarté et d'accessibilité» et émane du roi en personne, selon un porte-parole de Buckingham Palace cité par PA.

«La décision de le faire en tant que souverain est une demande expresse du roi lui-même, dans le cadre des adaptations mises en œuvre depuis son accession au trône», a expliqué cette source, rappelant toutefois que Charles III a déjà publié ses revenus lorsqu’il n’était encore que le prince de Galles.

«Bien que ce soit la première fois qu'un monarque divulgue ces informations fiscales personnelles, vous vous souvenez peut-être que sa Majesté les avait déjà rendues publiques quand il était prince de Galles», a souligné cette source. Une approche que le prince William n'a, pour l'heure, pas perpétuée, ne révélant pas ses informations fiscales.

Toujours plus de transparence

Avec cette démarche, le monarque entend «expliquer tous les éléments des finances royales d'une façon qui améliore encore la clarté et l'accessibilité», a par ailleurs noté le porte-parole dans un souci de se «moderniser» et d’«évoluer».

En vertu d'un mémorandum sur la taxation royale datant de 2023, le roi est imposé sur tous ses revenus personnels ainsi que sur les plus-values de ses actifs.

Devraient ainsi figurer sur sa déclaration les revenus annuels du Duché de Lancastre, qui l’année dernière lui ont rapporté 26,8 millions de livres soit 30,9 millions d'euros. Connu sous le nom de «Privy Purse», ce revenu privé permet au roi de subvenir aux besoin de sa famillemais aussi d’assumer ses dépenses officielles et personnelles.

En mai dernier, selon le classement du Sunday Times, le roi s’est hissé à la 230e place des plus grosses fortunes britanniques, rapportait à l’époque Le Point. En 2025, il s’était classé à la 238e position, gagnant 20 places par rapport à 2024, grâce notamment à l’héritage du portefeuille d'investissement de sa mère Elisabeth II.