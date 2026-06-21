Kendji Girac contraint d'annuler son concert ce soir à Limoges en raison de la canicule

Kendji Girac ne pourra pas se produire ce soir au Zénith de Limoges, à la suite du placement en vigilance rouge canicule du département de la Haute-Vienne ce dimanche.

Les températures ont eu raison du concert de Kendji Girac. Le chanteur a partagé la mauvaise nouvelle sur ses réseaux ce dimanche. Alors que l’interprète du tube «Andalouse» devait monter sur scène au Zénith de Limoges ce soir, le concert a été annulé par la préfecture, a fait savoir l’artiste dans une story Instagram.

«Suite à un arrêté préfectoral pris dans le cadre du placement du département en vigilance rouge canicule, le concert prévu ce soir (…) est annulé», peut-on lire dans sa publication, relayant un communiqué du Zénith Limoges Métropole dévoilé quelques heures avant la représentation. Une décision prise par les autorités pour «garantir la sécurité du public», souligne la salle remerciant les spectateurs pour leur «compréhension» et Kendji Girac pour sa «coopération».

Kendji Girac s'excuse

Face à cette situation indépendante de sa volonté Kendji Girac a fait part de sa déception. «Je suis désolé et tellement déçu de ne pas faire la fête avec vous aujourd’hui», a réagi le chanteur de 29 ans, actuellement sur scène dans le cadre de sa tournée «Nos 10 ans».

La star qui a failli perdre la vie en avril 2024 après s’être tiré par accident une balle dans la poitrine, doit également se produire à Toulouse, Bordeaux et Nantes, les 26, 27 et 28 juin prochains. Il est également attendu dans plusieurs festivals cet été, notamment au Théâtre Antique d'Orange, le 24 juillet.

Les détenteurs de billets pour le concert de ce soir sont invités à se rapprocher de leur point de vente pour se faire rembourser.