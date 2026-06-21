Rod Stewart contraint d'utiliser une bouteille d'oxygène en plein concert après avoir manqué de s'évanouir

Le chanteur Rod Stewart, 81 ans, s’est senti mal en plein concert vendredi 19 juin dans l’Utah au point qu’il a dû interrompre brièvement sa performance et utiliser une bonbonne d’oxygène.

Une grosse frayeur. Alors que Rod Stewart se produisait vendredi 19 juin à l’Utah First Credit Union Amphitheatre, tout ne s’est pas passé comme prévu. En plein concert, le chanteur de 81 ans s’est senti mal sur scène. L’artiste a été contraint d’interrompre quelque instant le show pour utiliser une bouteille d'oxygène, a rapporté TMZ, dévoilant au passage les images de la scène.

Rod Stewart a fini son concert assis

On y voit l’interprète de «Maggie May» sur le plateau entouré de ses musiciens, avant de se pencher en avant et de se maintenir au clavier tout en continuant à chanter. Il s’est ensuite dirigé vers les coulisses demandant qu’on lui apporte une bouteille d’oxygène. Après plusieurs inhalations, la star que l’on voit légèrement tituber a finalement poursuivi le show, confiant entre deux blagues avoir failli s’évanouir. «Cela ne vous dérange pas si je m’assois», a conclu la star avant de finir le concert assis sur une chaise.

Rod Stewart Needs Oxygen Tank During Utah Concert, Video https://t.co/A2LOJG0BEN — TMZ (@TMZ) June 20, 2026

La semaine dernière, Rod Stewart avait annulé un concert «suite au diagnostic d'une infection aiguë des voies respiratoires supérieures ayant entraîné une laryngite». En mai dernier, il avait également reporté plusieurs performances «sur les conseils de son médecin».

La star est normalement attendue fin juillet dans l’état de New York toujours dans le cadre de sa tournée «One Last Time».