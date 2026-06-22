160 millions de dollars : «Toy Story 5» réalise le meilleur démarrage de l'année aux États-Unis

Trente ans après la sortie du premier volet, les enfants devenus grands se sont rués en salles pour «Toy Story 5». Outre-Atlantique, les aventures de Woody et ses amis ont réalisé le meilleur démarrage de l'année, avec 160 millions de dollars au box-office.

Vers l'infini et au-delà. Pour Disney et Pixar, viser des records au box-office est visiblement un jeu d'enfant, puisque le fraîchement débarqué en salles «Toy Story 5» réalise le meilleur démarrage de l'année à ce jour, avec 160 millions de dollars de recettes dans les salles américaines.

À l'international, la sortie du coffre à jouets de Woody et ses compagnons a rapporté 152 millions de dollars, pour un total mondial de 312 millions de dollars dès sa sortie, dépassant celui du film d'une autre icône de notre enfance, Super Mario Bros. Galaxy, qui avait enregistré un chiffre d’affaires de 130,9 millions de dollars sur trois jours en avril.

Un record pour la franchise

Mais si le cow-boy a renvoyé dans ses tuyaux le plombier moustachu, il s’agit également d’un record pour la franchise, dépassant les 120,9 millions de dollars enregistrés par Toy Story 4 lors de sa sortie en 2019. Dans ce nouvel épisode, Woody, Buzz l'Eclair et Jessie se retrouvent face à l'impitoyable concurrence d'une tablette en forme de grenouille.

Mais la bave du crapaud atteindra t-elle les iconiques figurines de la saga ? Car si certes, leur plastique n'a pas pris une ride, une calvitie naissante se cache néanmoins sous le chapeau de cow-boy de notre cher protagoniste.

Espérant ne pas voir rouiller les jouets de leur enfance face aux joujoux de la tech, les spectateurs se sont rendus en nombre dans les salles américaines. «C'est la quintessence du film à aller voir en famille et +Toy Story+ tient ses promesses», a déclaré David Gross du cabinet Franchise Entertainment Research. Et selon l'analyste du 7e art, ces premiers chiffres représentent «une nouvelle sortie sensationnelle pour une suite d'un film Pixar» et une hausse de 37% par rapport à «Toy Story 4».

une large avance devant Spielberg

De quoi envoyer Buzz l'éclair et ses copains frôler les étoiles, en faisant probablement de «Toy Story 5» la deuxième plus grosse sortie de tous les temps pour un film d'animation, rapporte David Gross, derrière «Les Indestructibles 2», qui avait récolté 182,7 millions de dollars lors de son week-end de sortie en juin 2018.

Echouant à viser la Lune malgré un long-métrage mettant à l'honneur l'existence des extra-terrestres, le film de science-fiction de Steven Spielberg «Disclosure Day», avec en tête d'affiche Emily Blunt et Josh O’Connor, s’est classé en deuxième position au box-office nord-américain lors de son deuxième week-end en salles, avec 17 millions de dollars de recettes.

Le public a attribué la note A à Toy Story 5 sur CinemaScore. Andrew Stanton, un habitué de la franchise Toy Story et à qui l'on doit «Le monde de Nemo» et «WALL-E», assure la réalisation, aux côtés de la co-réalisatrice Kenna Harris.