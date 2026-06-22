«Des Minions et des monstres» : le réalisateur George Lucas prête sa voix à un personnage

George Lucas, créateur de «Star Wars», prête sa voix à l'un des personnages du film d’animation «Des Minions et des Monstres».

Il en serait tellement fan qu’il a exceptionnellement accepté de sortir de sa retraite pour porter sa pierre à l’édifice. Le réalisateur George Lucas, qui s'est éloigné du monde du cinéma depuis la vente de Lucasfilm à Disney en 2012, prête sa voix à l'un des personnages de la version originale du film d’animation «Des Minions et des Monstres», qui arrivera cette semaine au cinéma.

Dans une interview accordée à Collider, Chris Meledandri, fondateur d'Illumination, a expliqué comment le créateur de «Star Wars» avait rejoint le casting. «J'ai eu le privilège de rencontrer George il y a environ deux ans», a déclaré le producteur. «Ce qui a motivé cette rencontre, c'est son amour pour les films d'Illumination, et plus particulièrement pour ‘Moi, moche et méchant’, et encore plus précisément pour les ‘Minions’. C'était un vrai bonheur de l'apprendre et de le partager avec l'équipe, car il fait partie de ce petit groupe de personnes que tout le studio respecte énormément», a-t-il confié.

«Une idée de personnage est née de l'histoire alors j'ai dit à Pierre [Coffin], qui a co-écrit le film avec Brian Lynch, et à Bill Ryan, qui produit le film avec moi : 'Et si on pouvait avoir George ' ?' Et ils ont dit : 'Tu plaisantes !’. Je n’y croyais pas, mais j'ai obtenu un oui très rapidement», a-t-il poursuivi. Selon Chris Meledandri, George Lucas s'est montré tellement heureux de l’expérience qu’il a confié être partant pour un prochain film des Minions.

Réalisé par Pierre Coffin et Patrick Delage, «Des Minions et des Monstres» suit les aventures des célèbres personnages jaunes, qui tentent de tourner un film de monstres dans le Hollywood des années 1920. Il sort en salles ce 24 juin.